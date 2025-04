Le PSG reçoit une offre inespérée ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain sur le marché des transferts, le PSG ne manquera pas de travail. Au rayon des départs, le club de la capitale aspire à boucler celui de Randal Kolo Muani.

Le PSG est plus que jamais concentré sur sa fin de saison. Il faut dire que des titres importants sont à aller chercher. Ensuite, il sera venu le moment de se projeter sur le marché des transferts. Luis Campos a déjà placé quelques pions dans certains dossiers mais devra également s'occuper de vendre certains éléments devenus indésirables. C'est notamment le cas de Randal Kolo Muani. L'attaquant français est actuellement prêté à la Juventus jusqu'à la fin de l'exercice en cours. Mais depuis le départ de Thiago Motta du club piémontais, Kolo Muani n'est pas des plus sereins concernant son futur à Turin. Igor Tudor pourrait néanmoins valider sa présence pour au moins une saison de plus à la Juve.

Kolo Muani à la Juve, c'est loin d'être mort

Si le but est actuellement de faire jouer Dusan Vlahovic en vue d'une future vente, Kolo Muani reste un élément apprécié par la Juve. Selon les informations de Tutto Mercato Web, la Vieille Dame tentera en effet de se faire prêter de nouveau l'international français dans quelques semaines. La Juve compte négocier avec le PSG autour d'un prêt assorti d'une option d'achat, ou peut-être d'une obligation conditionnelle. Des termes qui pourraient convenir au club de la capitale. Depuis son arrivée en Italie, Randal Kolo Muani a marqué 5 buts en 11 matchs de Serie A. La Juve est plus que jamais engagée dans la course à la Ligue des champions. RKM pourrait donc avoir un rôle important à jouer, d'autant que la dynamique des autres attaquants est en berne. Igor Tudor est donc attendu au tournant lors des 5 prochaines journées de Serie A.