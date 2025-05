Le PSG reçoit une offre choquante de Premier League

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Désireux de recruter du sang-neuf dans son secteur offensif, Arsenal est prêt à passer à l'action pour recruter Lee Kang-in. Pas assez utilisé par Luis Enrique au Paris Saint-Germain, le Coréen n'est pas contre un changement de situation.

Les statistiques de Lee Kang-in de cette saison sont assez trompeuses. S'il a inscrit six buts et délivré six passes décisives en Ligue 1, il a surtout brillé lors de la première moitié de saison. Dès que le Paris Saint-Germain a passé la seconde en devenant une machine à buts depuis le début de l'année civile, le Coréen s'est perdu. Plus trop utilisé par Luis Enrique, l'ancien joueur de Majorque et de Valence est passé derrière tous ses concurrents dans la hiérarchie et ne sert plus qu'à la rotation. Forcément, son manque de temps de jeu lui donne des envies d'ailleurs. Conscient de cette possible opportunité, Arsenal est prêt à lancer un assaut pour s'adjuger les services pour celui qui était jusqu'à récemment le meilleur vendeur de maillots du PSG grâce à ses supporters en Corée du Sud.

Lee Kang-in, un départ précipité ?

Le stade à un milliard du PSG a un énorme défaut https://t.co/YqWOWpICmj — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2025

Comme l'indique The Sun, Lee Kang-in n'a pas l'intention de rester au Paris Saint-Germain à l'issue de la saison si son statut n'évolue pas. Pour le sortir de là, Arsenal est à l'affût. Adversaires en Ligue des champions, les deux clubs devraient se retrouver autour d'une table lors du prochain mercato estival. Le club londonien, qui avait déjà tenté ce même coup l'hiver dernier, veut à nouveau passer à l'action. Le tabloïd anglais révèle que le nouveau directeur sportif des Gunners, Andrea Berta, a Lee Kang-in dans son radar.

L'objectif du nouveau patron du sportif est de permettre à Mikel Arteta de bénéficier d'un effectif plus performant, mais foncer sur un joueur en difficulté au Paris Saint-Germain aurait de quoi faire bondir les supporters. D'autant que le club de la capitale veut au moins récupérer sa mise de départ (22,5ME) alors que Transfermarkt l'évalue à 30ME. Malgré tout, les décideurs londoniens apprécient sa polyvalence et ses prouesses montrées avant de s'engager au PSG.