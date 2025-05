Le PSG reçoit 8 offres pour un joueur à l'énorme potentiel

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a souvent été soupçonné d'avoir recruté Kang-In Lee pour vendre des maillots en Asie. Mais visiblement, le milieu offensif international coréen suscite l'intérêt de très nombreux clubs et Paris va avoir des offres au mercato.

Longtemps numéro 1 des ventes dans les boutiques du Paris Saint-Germain, Kang-In Lee a perdu de son impact marketing avec la montée en puissance des Dembélé, Doué et autre Barcola. Sportivement, Luis Enrique a, lui, décidé de faire du coréen un super sub. S'il a participé à de très nombreux matchs du PSG cette saison, 45 précisément, Kang-In Lee a compris que désormais, il n'avait plus la carrure pour être titulaire au sein d'une équipe largement équipée à son poste. Alors forcément, le joueur est à l'écoute du marché, même s'il a encore trois ans de contrat avec Paris, et cela tombe bien, car de très nombreux clubs sont venus se renseigner, et notamment Manchester United qui aurait fait de Kang-In Lee une de ses priorités selon CaughtOffside.

Le PSG va crouler sous les offres

Le média spécialisé anglais révèle que les Red Devils veulent s'offrir le Sud-Coréen. « Ruben Amorim cherche à ajouter une star au milieu de terrain de son équipe, quelqu'un qui pourrait apporter de la créativité tout en marquant des buts, il a identifié la star du PSG comme l'une de ses cibles », écrit Ahad Shaukat, journaliste de CaughtOffside. Et ce dernier de préciser que la concurrence risque d'être folle pour recruter Kang-In Lee. Car, outre Manchester United, neuf autres clubs se seraient déjà positionnés afin de s'offrir celui dont la valeur est actuellement estimée à 30 millions d'euros. Les équipes qui souhaitent s'offrir le Sud-Coréen sont essentiellement en Premier League puisqu'il s'agit d'Arsenal, Newcastle United, Crystal Palace, Aston Villa et Nottingham Forest.

Mais ces derniers jours, Naples et l'Atlético de Madrid seraient également revenus à la charge. Il y a quelques mois, Diego Simeone avait déjà pris des renseignements auprès du PSG concernant l'ancien joueur de Valence et le technicien des Colchoneros n'a pas lâché l'affaire. Du côté du Napoli, on souhaite associer Kang-In Lee à Kevin de Bruyne la saison prochaine et Aurelio de Laurentiis serait déjà à la manœuvre pour réussir à convaincre Nasser Al-Khelaifi de faciliter la venue du joueur de 24 ans.