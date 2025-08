Le PSG réclame une fortune pour son 13e homme

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré un statut de remplaçant au PSG, Gonçalo Ramos est apprécié par Luis Enrique, qui en fait souvent son deuxième joker après Bradley Barcola. Malgré un intérêt de l’AC Milan, le club parisien se montre par conséquent très gourmand pour vendre son attaquant portugais.

Le Paris Saint-Germain a un onze de départ très compétitif et un banc trop limité et c’est le point sur lequel le club parisien souhaite s’améliorer durant ce mercato estival. L’idée est de faire venir quelques joueurs capables de bousculer les titulaires, ce qui n’a pas été le cas la saison dernière de Gonçalo Ramos. Malgré ses 19 buts et ses 6 passes décisives, l’attaquant portugais n’a jamais été une menace pour Ousmane Dembélé au poste de numéro neuf. Cela étant, Luis Enrique apprécie beaucoup le profil de l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne, joueur de surface, capable de se montrer décisif lors de certaines entrées en jeu comme à Monaco en Ligue 1 l’an passé.

❌🔴🔵 AC Milan try for Gonçalo Ramos deal with real talk that happened with his agents but the price asked by Paris Saint-Germain’s definitely too high for the Rossoneris that doesn’t have this money to transfer a forward in the summer.

🇵🇹 #PSG keen to make Ramos stay. #mercato https://t.co/ugjlcHSPXK pic.twitter.com/jAGtvY8p8Z — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2025

Deuxième joker offensif du PSG derrière Bradley Barcola et donc considéré comme le 13e homme de l’effectif, le natif d’Olhao est courtisé par l’AC Milan. Mais selon les informations de Sacha Tavolieri, un transfert de Gonçalo Ramos en Série A a peu de chances de voir le jour. Non pas car le joueur est fermé à cette idée, car rejoindre l’AC Milan en tant que titulaire pourrait lui plaire. Mais car le Paris SG tient à son remplaçant et n’a aucunement l’intention de le brader.

L'AC Milan veut Ramos, le PSG n'est pas vendeur

Le journaliste de Sky Sports révèle que les exigences financières du PSG dans ce dossier sont bien trop importantes pour le club milanais, qui n’est pas en mesure de s’aligner sur la somme demandée par Luis Campos. On ignore combien le champion d’Europe en titre réclame pour vendre son attaquant d’1m85, mais on imagine que deux ans après un achat important à plus de 60 millions d’euros, le PSG veut au minimum rentrer dans ses frais. Il faut dire que le vainqueur de la Ligue 1 est en position de force, avec un joueur sous contrat jusqu’en 2028 et une pression peu importante de vendre grâce à des finances très solides. Sauf grosse surprise, Gonçalo Ramos sera donc toujours Parisien le 31 août prochain.