Le PSG promet l'enfer au Paris FC

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne sera pas le seul club parisien la saison prochaine en Ligue 1 puisque les champions d'Europe devront partager la lumière avec le PFC. Et l'autre club francilien veut jouer sa partition pour exister.

Avec le nouvel essor du PFC, le PSG aura un peu d'ombre à Paris la saison prochaine. D'autant que le Paris FC disputera ses rencontres à quelques mètres du Parc des Princes du côté de Jean Bouin. Officiellement, les deux clubs parisiens se veulent amicaux et souhaitent avoir de très bons rapports. Il faut dire que la stratégie des deux clubs semble différente. Mais voilà, le PFC dispose tout de même de moyens colossaux et son mercato estival réalisé jusqu'à présent a de quoi séduire. Le projet du club de la capitale pourrait bien, dans le futur, menacer celui du Paris Saint-Germain. Et ça, Nasser Al-Khelaïfi veut tout faire pour l'éviter.

Le PSG surveille attentivement son voisin parisien

Selon les informations de L'Equipe, le PSG restera en effet très attentif à la communication du PFC. Les champions d'Europe auront d'ailleurs un intérêt particulier posé sur la marque Paris. Les pensionnaires du Parc des Princes comptent bien continuer de surfer sur la vague de l'identité parisienne et banlieusarde. Un défi de taille pour le Paris Saint-Germain, qui ne veut donc pas faire de cadeaux à son voisin. La saison prochaine, l'affrontement entre les deux formations sera très attendu. Ce sera le 4 janvier et le 16 mai 2026 en Ligue 1. D'ici-là, les deux équipes auront encore le temps de se renforcer, notamment cet été sur le marché des transferts. Si le PFC a été très actif, ce n'est pas encore le cas du PSG. Pourtant, les champions d'Europe commenceront fort leur saison avec un match en Supercoupe d'Europe contre Tottenham le 13 août à Udine.