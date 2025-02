Le PSG privé d’un colossal bonus financier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a officialisé contre toute attente le transfert définitif de Xavi Simons cet hiver. L’international néerlandais a signé au RB Leipzig pour 50 millions d’euros plus 30 millions d’euros de bonus.

Le cas Xavi Simons est très spécial au Paris Saint-Germain. Les supporters du club de la capitale ont longtemps espéré que l’international néerlandais brille sous les couleurs des Bleu et Rouge, mais ce ne sera donc jamais le cas. D’abord prêté au PSV Eindhoven puis à Leipzig, l’ancien milieu offensif du Barça a rejoint le club allemand pour un second prêt de suite l’été dernier. Cela interrogeait et cachait enfaite un transfert déjà ficelé pour cet hiver puisque le PSG a officialisé il y a quelques jours le départ définitif de son prodige néerlandais pour 50 millions d’euros plus 30 millions d’euros de bonus à Leipzig.

🔴⚪️🇳🇱 Official, confirmed. Xavi Simons leaves Paris Saint-Germain on permanent deal, he’s 100% RB Leipzig player.



€81m package add-ons included, sell-on clause and contract until June 2027. pic.twitter.com/NjotoCp9J3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

A Paris, on regrettera de ne pas avoir pu profiter de cet immense talent mais on saluera tout de même l’énorme plus-value réalisée par Paris, qui récupère un très gros chèque sur un joueur recruté libre en 2019. Dans ses colonnes, Bild est d’ailleurs revenu en détails sur les conditions du deal et notamment sur les 30 millions d’euros de bonus. La culbute financière du Paris SG est quoi qu’il arrive énorme sur ce dossier, mais le prix final de Xavi Simons s’approchera beaucoup plus de 50 millions que de 80 millions d’euros.

Xavi Simons, le PSG touchera peu de bonus

En effet, le journal allemand révèle qu’une grande partie des bonus est inatteignable. Parmi les bonus prévus dans le contrat, il y avait notamment celui d’une victoire du RB Leipzig en Ligue des Champions cette saison, or le club allemand est déjà éliminé. Un autre bonus aurait pu être activé en cas de sacre en Bundesliga pour Leipzig, mais le club entraîné par Marco Rose a 18 points de retard sur le Bayern Munich. L’autre partie des bonus figure pour la saison 2025-2026 et concernerait une victoire finale en coupe d’Allemagne et une qualification en Ligue des Champions. On peut donc imaginer que sur les 30 millions d’euros de bonus, le PSG ne touchera qu’une très petite somme. Ce qui ne gâchera pas le plaisir des dirigeants parisiens après une telle vente.