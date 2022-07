Le PSG prépare un sale coup au Real Madrid au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours très à l'affût sur le marché des transferts. Le club de la capitale compte bien perturber les plans du Real Madrid sur deux dossiers précis.

Entre le PSG et le Real Madrid, ce n'est pas franchement la grande amitié depuis quelques saisons. Que ce soit sur le plan sportif, économique ou marketing, les deux mastodontes européens se livrent une féroce concurrence. C'est aussi le cas pendant les périodes de mercato. On l'a récemment vu au sujet de dossiers comme Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid et le PSG ne veulent jamais rien lâcher. Et cela devrait encore durer pendant de nombreuses années. En effet, d'après les informations de Defensa Central, le PSG compte bien jouer des coudes pour voler deux pépites au Real Madrid...

Le PSG veut contrarier les plans du Real Madrid

📲 | Endrick aura 16 ans le 21 juillet et pourra signer son premier contrat professionnel.



Quand il le fera, le FC Barcelone, le Real Madrid et le PSG pourront négocier son transfert.



🛑 @sport pic.twitter.com/BYjLVNK6zd — LaligaFr (@FrLaliga) July 10, 2022

Le média pro-Real Madrid annonce en effet un intérêt des champions d'Europe pour Gonzalo Sosa, milieu offensif âgé de 17 ans qui évolue au Racing Avellaneda (Argentine). Le joueur est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football sud-américain et est surveillé depuis pas mal de temps par le Real Madrid. Oui mais voilà, le PSG compte également tenter sa chance pour le joueur, qui plait à la direction du club. Autre joueur à intéresser les champions de France : Endrick. Le Brésilien est déjà considéré comme un futur Neymar et fait partie des jeunes joueurs les plus convoités de la planète. S'il était promis au Real Madrid, le PSG veut tenter le coup. Dans ce dossier, Defensa Central estime néanmoins que les Merengue gardent une longueur d'avance sur le club de la capitale française. A noter qu'Endrick n'est seulement âgé de 15 ans et ne peut donc pas encore signer officiellement de contrat professionnel (il le pourra à 16 ans, soit le 21 juillet prochain). Quand on sait que dans les prochaines années, le nom de Kylian Mbappé reviendra du côté du Real Madrid, la guerre entre Parisiens et Madrilènes est encore loin d'être terminée. Reste à savoir qui en sortira vainqueur. La saison passée, le Real Madrid avait pris le meilleur sur le terrain mais Paris avait su mettre un énorme coup derrière la tête de la Maison Blanche en prolongeant Mbappé jusqu'en 2025.