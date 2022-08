Le PSG pousse Paredes en salle d'attente pour Monaco

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Comme pressenti, Leandro Paredes devrait bien quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le milieu de terrain s’apprête à rejoindre la Juventus Turin dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Mais l’opération ne sera finalisée qu’en début de semaine prochaine, les deux clubs étant focalisés sur leurs matchs respectifs ce week-end.

Le tirage au sort a fait douter la Juventus Turin. Placée dans le même groupe que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la Vieille Dame s’est demandée si le champion de France comptait toujours la renforcer avec le prêt de Leandro Paredes. « Je ne sais pas s’ils vont nous le donner ou pas, confiait le vice-président Pavel Nedved en marge du tirage. Avec Milik, on a complété notre secteur offensif. Le mercato reste ouvert et on continue à travailler pour renforcer l’effectif mais on ne sait pas encore si on va accueillir d’autres joueurs. »

Un dernier week-end à Paris

La Juventus Turin a vite été rassurée, la composition des groupes de la Ligue des Champions n’a absolument rien changé aux intentions du Paris Saint-Germain. Il faut dire que la direction francilienne, sous la pression de son entraîneur Christophe Galtier, veut absolument continuer à dégraisser son effectif. Les deux clubs se sont donc rapprochés d’un accord définitif pour le prêt avec option d’achat (15 millions d’euros) de l’Argentin. Et selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, tout est quasiment bouclé.

Les dirigeants des deux équipes auraient prévu de finaliser le deal en début de semaine prochaine, histoire de rester concentrés sur leurs matchs respectifs en championnat. La Juventus Turin doit préparer le choc face à la Roma ce samedi (18h30). Tandis que les Parisiens recevront l’AS Monaco dimanche soir au Parc des Princes. A priori, Leandro Paredes devrait rester sur le banc. Pour compenser l’absence de Vitinha, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Christophe Galtier pourrait titulariser Renato Sanches aux côtés de Marco Verratti.