Le PSG pardonne à Saliba sa boulette XXL

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Au Paris Saint-Germain, on a regardé avec attention le match Real Madrid-Arsenal mercredi soir. Au-delà de la future demi-finale, les dirigeants parisiens pensaient au mercato. Ils ont fait le déplacement à Madrid pour deux joueurs.

Malgré la décontraction apparente de Luis Enrique la veille, le match Real Madrid-Arsenal a été scruté de près par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont suivi avec attention la prestation des Gunners, leurs futurs adversaires en demi-finale de la Ligue des champions. Le club parisien a même envoyé des émissaires dans les tribunes du stade Santiago-Bernabeu. Toutefois, ils n'étaient pas là pour analyser la prestation des 22 acteurs du match. Seuls deux joueurs, deux défenseurs, ont été suivis en vue du prochain mercato.

Le PSG a surveillé Saliba et Asencio

Il s'agit de William Saliba et de Raul Asencio selon les informations du site Defensa Central. Le défenseur français est convoité par le PSG depuis plusieurs mois. Cadre des Gunners, le natif de Bondy est considéré par Luis Enrique et Luis Campos comme l'élément manquant pour solidifier la défense parisienne. Toutefois, Paris pense aussi à Raul Asencio et pas forcément à cause de la grosse boulette commise par Saliba à Madrid.

Le jeune défenseur du Real est le plan B du Paris Saint-Germain si Arsenal bloque Saliba. Dans un contexte difficile, le jeune madrilène de 22 ans s'est affirmé comme un joueur d'avenir en charnière centrale. Cependant, il sera tout aussi complexe à recruter pour le PSG car les Merengue ne veulent pas entendre parler d'une vente pour le moment. Le club parisien devra être très généreux avec Arsenal ou avec le Real Madrid pour renforcer sa défense. Une mission loin d'être impossible pour Nasser Al-Khelaifi et QSI.