Le PSG paie 65ME pour remplacer Marquinhos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Ilya Zabarnyi a rapidement avancé ces dernières 48 heures. Même si le défenseur central ukrainien ne dispute pas le Mondial des clubs avec le PSG, les champions d'Europe ont bouclé l'opération.

Luis Enrique souhaitait pouvoir emmener son nouveau joueur avec lui, mais entre Luis Campos et les dirigeants de Bournemouth, les négociations ont un peu traîné en longueur, notamment sur le prix. Le club de Premier League réclamait près de 75 millions d'euros pour laisser partir Ilya Zabarnyi, là où le Paris Saint-Germain ne proposait que 55 millions d'euros. Le deal n'a donc pas été en mesure de se faire avant la fin de la première période du mercato, mais ce n'était que partie remise. Car les deux clubs ont continué à négocier et cette fois un accord a été trouvé comme le confirme Romain Collet Gaudin, au point qu'Ilya Zabarnyi aurait déjà validé les détails de son futur contrat jusqu'en 2030 au PSG afin de ne pas perdre de temps lorsque le marché des transferts va reprendre.

Le PSG fait un effort, Bournemouth aussi

Zabarnyi et le PSG ok pour un contrat de 5 ans !

Pour convaincre Bournemouth de lâcher celui qui était la pièce maitresse de sa défense, qui aura la lourde tâche de remplacer à plus ou moins brève échéance Marquinhos, Nasser Al-Khelaifi a finalement accepté de payer 65 millions d'euros plus des bonus. Il est vrai qu' Ilya Zabarnyi a des statistiques qui plaident en sa faveur, puisque cette saison, il a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues, s'imposant comme la pièce maitresse du club anglais sur le plan défensif. Sa venue, désormais acquise ou presque au PSG, pose non seulement la question de l'avenir de Marquinhos, devenu une légende vivante depuis la victoire en finale de la Ligue des champions. Mais elle soulève aussi un autre souci diplomatique.

Car Ilya Zabarnyi est international ukrainien, et dans son effectif, le Paris Saint-Germain compte un international russe, Matvei Safonov, et il semble quasiment impossible que les deux joueurs cohabitent compte tenu de la guerre entre les deux pays. L'an dernier, la rumeur avait déjà circulé sur la possible venue de Zabarnyi au PSG, et la signature de Safonov avait mis un terme aux rumeurs. Il se pourrait donc bien que le gardien de but russe soit courtoisement prêté ou transféré lors de ce mercato.