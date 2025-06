Le PSG paie 13 millions pour une surprise en défense

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Toujours embourbé dans un dossier Zabarnyi aussi complexe qu'onéreux, le Paris Saint-Germain explore d'autres pistes pour sa défense centrale. Luis Campos regarde en Allemagne où l'un de ses compatriotes a fait sensation cette année.

Les années passent mais les factures ne diminuent pas pour le Paris Saint-Germain au mercato. Bournemouth se montre très gourmand concernant Illya Zabarnyi, réclamant 70 millions d'euros pour céder l'Ukrainien. Un montant énorme mais logique. Paris a les moyens de payer et a surtout besoin d'un gros renfort en défense centrale. Le PSG a deux options désormais : payer le prix fort ou cibler un autre joueur. Luis Campos l'a bien compris. Si le conseiller sportif parisien n'a pas lâché Zabarnyi, il a déjà augmenté son nombre de cibles au mercato.

Le PSG craque pour Diogo Leite

C'est confirmé par Foot Mercato qui annonce un intérêt du PSG pour Diogo Leite. Le défenseur central portugais évolue actuellement à l'Union Berlin en Bundesliga. A 26 ans, il est au top de sa forme après une saison plus qu'aboutie. En effet, il a été élu meilleur joueur du club berlinois sur le dernier exercice. Sur l'ensemble du championnat allemand, il domine le classement des duels remportés par les défenseurs et figure au deuxième rang sur celui des duels aériens gagnés.

Exclu FM 🔴🔵 : Diogo Leite figure dans la short-list du PSG



▪️contrat jusqu’en juin 2026, prix fixé à 13M€ par l’Union Berlin

▪️le Bayer Leverkusen est également intéressé



Avec @Santi_J_FM @footmercato pic.twitter.com/eIQyDD4N6u — Josué Cassé (@CasseJosue) June 27, 2025

Joueur gaucher, Leite fait partie des défenseurs centraux les plus rapides d'Europe. Un profil très séduisant comme son prix. L'Union Berlin n'attend que 13 millions d'euros pour le Portugais cet été puisque son contrat expire dans un peu plus d'un an. Néanmoins, le PSG devra se défaire d'une concurrence fournie avec des clubs anglais, italiens mais surtout le Bayer Leverkusen. Le champion d'Allemagne 2024 a pris de l'avance dans le dossier Leite. A Luis Campos de bien choisir les mots pour convaincre son compatriote et à Paris de déterminer le salaire adéquat pour l'attirer définitivement.