Le PSG ou rien, José Mourinho est impitoyable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En finale de l’Europa League avec l’AS Roma ce mercredi contre Séville, José Mourinho se prépare probablement à vivre ces derniers moments dans la capitale italienne. Le Special One rêve ouvertement de rejoindre le PSG.

En quête d’un successeur à Christophe Galtier dans l’optique de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a plusieurs noms en tête. Xabi Alonso ou encore Luis Enrique ont récemment été cités, au même titre que José Mourinho, lequel fait office de favori en raison de ses excellentes relations avec le coordinateur sportif du club parisien, Luis Campos. Ce dernier étant également très proche de son agent, Jorge Mendes. En attendant, Mourinho est en finale de l’Europa League avec l’AS Roma, et c'est une évidence, le Special One aimerait terminer son aventure avec le club de la Louve sur un titre européen de plus, lui qui a déjà tout gagné sur le Vieux Continent.

Mais une fois cette finale d'Europa League jouée, José Mourinho est déjà focalisé sur la suite de sa carrière, annonce le Mirror. Et le média anglais croit savoir que le Mou est plus que jamais tourné sur sa possible aventure à venir du côté du Paris Saint-Germain. Car le technicien portugais de 60 ans n’a absolument pas l’intention de rester à Rome pour disputer au pire l'Europa League une saison de plus, la Roma ayant perdu toutes ses chances de finir à une place qualificative pour le C1 via la Serie A. José Mourinho aspire à disputer de nouveau la Ligue des Champions, ce qu'il peut effectivement toujours faire s'il gagne l'Europa League avec son club actuel, mais il souhaite rejoindre un club où il est susceptible de remporter la coupe aux grandes oreilles. Et pas seulement faire de la figuration. A Rome, les propriétaires du club ne veulent pas investir de manière déraisonnable sur le mercato, et l'ont plusieurs fois fait savoir à leur entraîneur.

Un titre à Rome et un départ au PSG pour Mourinho ?

Même s’il n’est pas attiré à première vue par la Ligue 1, José Mourinho sait que le Paris Saint-Germain peut lui offrir un salaire colossal, mais également la perspective de briller en Ligue des Champions grâce à un effectif très haut de gamme, ce qu'il n'a pas eu à la Roma. De quoi le motiver à aboutir à un accord pour se libérer de sa dernière année de contrat avec les Giallorossi. Le 31 mai prochain, l’entraîneur de la Roma tentera donc de partir par la grande porte avec un titre en finale de l’Europa League face au FC Séville. Ensuite, il sera temps pour José Mourinho de voir s’il sera l’heureux élu à la tête du PSG afin de succéder à Christophe Galtier. Du côté des supporters, la candidature Mourinho est bien accueillie, ce dernier étant considéré comme capable de resserrer les boulons dans un club où le vestiaire a toujours fait la loi.