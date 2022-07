Le PSG ou Chelsea, Mukiele n'a pas hésité une seconde

Dans : PSG.

A la recherche d’un joueur polyvalent à droite de sa défense, le PSG a trouvé son bonheur avec Nordi Mukiele, recruté 10 ME à Leipzig.

Troisième recrue estivale du Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele pourrait vivre ses premières minutes sous le maillot parisien dimanche soir à l’occasion du Trophée des Champions contre le FC Nantes. Recruté pour seulement 10 millions d’euros hors bonus, l’ancien défenseur de Montpellier aurait pu rejoindre un autre club prestigieux lors du mercato estival. Et pour cause, Chelsea a tenté le tout pour le tout au dernier moment afin de détourner Nordi Mukiele du PSG. Prêts à tout pour s’offrir le néo Parisien, les Blues ont proposé au RB Leipzig d’inclure Timo Werner dans la transaction. Oui mais voilà, Nordi Mukiele avait donné sa parole à Luis Campos et a pris la décision de s’y tenir en rejoignant le Paris Saint-Germain plutôt que Chelsea. Une version confirmée par le défenseur parisien dans les colonnes de L’Equipe ce samedi.

Mukiele avait donné sa parole à Luis Campos

« Si j’ai hésité à rejoindre Chelsea ? Franchement, non. À partir du moment où j'avais donné ma parole à Luis Campos (conseiller football du PSG)... À aucun moment, je n'ai hésité » a lancé Nordi Mukiele dans les colonnes de L’Equipe avant d’en dire plus sur sa décision de signer au PSG. « Ce choix a du sens parce que Paris, depuis des années, vise de très grandes choses. Et c'est ce que je cherche. Je suis quelqu'un qui aime gagner. Venir au PSG est quelque chose qui me challenge et qui correspondait à ce que j'avais au fond de moi. Luis Campos a appuyé sur l'idée que j'étais dans une équipe où le collectif était la chose la plus importante. Il m'a parlé d'état d'esprit, de mentalité, de ces nouvelles choses qu'il souhaite mettre en place. Il connaît ma mentalité : je suis un guerrier, quand je suis sur le terrain, je me bats pour tout le monde. C'est ce que je vais faire ici » a détaillé Nordi Mukiele, lequel a par ailleurs fait savoir qu’il ne craignait pas la concurrence malgré les noms ronflants de joueurs évoluant à son poste (Sergio Ramos, Marquinhos, Hakimi). A lui de profiter de sa polyvalence pour se faire une place dans le onze de Christophe Galtier.