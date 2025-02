Le PSG ogre européen, Bertrand Latour est mort de rire

Dans : PSG.

Le PSG est grandissime favori de son play-off aller de la Ligue des Champions contre Brest ce mardi (18h45), mais Bertrand Latour n’en fait pas pour autant un favori de la victoire finale en coupe d’Europe.

Depuis un mois, le Paris Saint-Germain est tout simplement irrésistible, porté par un Ousmane Dembélé de gala qui enfile les buts à un rythme impressionnant. Les hommes de Luis Enrique semblent enfin avoir compris ce que leur demande leur entraîneur, et le coach espagnol a trouvé la formule pour que son équipe déroule à chaque rencontre ou presque avec Kvara, Dembélé, Barcola ou encore Doué qui brillent ces derniers temps. Favori contre Brest mais aussi à la victoire finale en Ligue des Champions selon certains observateurs optimistes, le club de la capitale n’emballe pas encore plus que cela Bertrand Latour. Sur l’antenne de Canal+, le consultant s’est même montré très réservé quant au réel niveau du PSG, estimant notamment que l’exploit face à Manchester City n’en était pas vraiment un.

« Un autre PSG depuis 1 mois ? Ça me saoule d’entendre ça, j’ai l’impression que le PSG depuis trois semaines est devenu l’épouvantail du football européen parce que Dembélé marque des buts. Je ne crois pas ça du tout. J’ai une analyse différente des dernières semaines. Le Paris SG a battu Manchester City qui lui-même est battu toutes les semaines. Après le match à Paris, ils en ont pris cinq contre Arsenal, en FA Cup ils ont attendu la 70e minute pour battre une équipe de troisième division. Le PSG est mieux qu’en septembre ou octobre, ils vont mieux mais est-ce que c’est une meilleure équipe que Liverpool, le Barça ou le Real ? Moi je ne suis pas sûr du tout » a analysé l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe, refusant pour l’instant de s’enflammer pour le Paris Saint-Germain et cela même si l’actuel leader de la Ligue 1 a infligé une véritable correction à l’AS Monaco vendredi au Parc des Princes face à un adversaire dont la qualité n’est pas à remettre en cause.