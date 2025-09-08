Le PSG offre Lucas Beraldo au Barça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux d’anticiper son prochain mercato estival et le probable départ d’Andreas Christensen, lequel est en fin de contrat, le FC Barcelone a des vues sur un remplaçant du PSG en la personne de Lucas Beraldo.

A la recherche d’un défenseur central, le FC Barcelone pourrait piocher au Paris Saint-Germain l’été prochain. Que les supporters parisiens se rassurent, il n’est pas question pour le club de la capitale de vendre Nuno Mendes, Hakimi, Pacho ou encore Zabaryni en Catalogne. En revanche, un départ de Lucas Beraldo est nettement plus probable. Remplaçant au PSG depuis son arrivée en provenance de Sao Paulo en janvier 2024 pour 20 millions d’euros, l’international brésilien ne parvient pas à faire son trou.

Beraldo currently has the highest pass accuracy (97.1%) of any player in Europe's top five leagues this season (min 100 passes attempted). 🎯 pic.twitter.com/cD8vPz5WXN — WhoScored (@WhoScored) September 2, 2025

Malgré quelques matchs intéressants lorsqu’il est appelé à dépanner, il passe toujours derrière Willian Pacho dans la hiérarchie des centraux à gauche, et cela est encore parti pour durer. Une aubaine dont souhaite profiter le FC Barcelone, selon les informations du Mundo Deportivo. Le média catalan affirme que le joueur de 21 ans fait partie des défenseurs suivis par Barcelone dans l’optique de la succession de Christensen en juin prochain. Le média ajoute même que Lucas Beraldo aurait carrément été proposé aux dirigeants du FC Barcelone, son avenir au PSG étant bouché.

Beraldo a été proposé au Barça

Reste maintenant à voir si Deco et Hansi Flick jetteront leur dévolu sur le joueur parisien alors que d’autres défenseurs centraux sont ciblés par le Barça à l’instar par exemple de Gonçalo Inácio, Murillo, Luis Gustavo Benedetti ou encore Marc Guehi. Des cibles nombreuses qui s’expliquent aussi par le fait qu’outre Christensen, le FC Barcelone anticipe également un potentiel départ d’Eric Garcia, lui aussi en fin de contrat en juin 2026. Même si dans le cas de l’ex-défenseur de Manchester City, la volonté du champion d’Espagne en titre est de le prolonger, ce qui ne sera pas le cas du Danois, dont le départ est acté.