Le PSG ne respecte pas Donnarumma, il est écoeuré

Le PSG n'a pas encore fixé respectivement l'avenir de Gianluigi Donnarumma mais le portier italien semble dans une position délicate. Il veut rester, mais le club compte sur Lucas Chevalier. Un manque de respect de la part du PSG selon certains observateurs.

Le Paris Saint-Germain va vivre un mois d'août intense sûr et en dehors du terrain. Le club de la capitale va devoir gérer sa reprise avec peu de préparation. Sur le marché estival, Gianluigi Donnarumma est au cœur des préoccupations. Le portier italien est poussé vers la sortie malgré ses six bons derniers mois et son rôle majeur concernant le sacre en Ligue des champions. Luis Enrique souhaite la venue de Lucas Chevalier pour garder les cages parisiennes. Certains y voient un manque de respect de la part du club concernant la gestion du champion d'Europe italien 2021.

Le PSG veut Chevalier

🗣💬 @ludoduchesne : "Donnnarumma sort d'une saison incroyable et sur lui propose un contrat inférieur à ce qu'il a actuellement. S'il reste, il ne jouera pas, il n'y aura pas de concurrence avec Lucas Chevalier. C'est quoi ce club ? Le PSG ne respecte pas ses joueurs" pic.twitter.com/oPk2CZnnC9 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) 2 août 2025

Sur RMC dans l'émission les Grandes Gueules du sport, le journaliste Ludovic Duchesne a livré son ressenti sur la gestion du cas Gianluigi Donnarumma au PSG. « Donnarumma sort d'une saison incroyable et il a peut-être été le meilleur gardien en Europe. Il a brillé dans les matchs importants pour le Paris Saint-Germain. Et la conclusion à cette histoire, c'est qu'on lui offre un contrat inférieur à ce qu'il a aujourd'hui. Avec une part variable, ce qui est nouveau avec Luis Campos au Paris Saint-Germain. Mais on aurait pu lui offrir une partie fixe équivalente à ce qu'il a aujourd'hui vu que le joueur veut prolonger », explique-t-il avant d'ajouter. « J'ai aucun problème avec Lucas Chevalier, c'est un super transfert pour lui. Il n'a que 23 ans et c'est bénéfique pour lui. Sauf qu'on nous explique au Paris Saint-Germain qu'il n'y aura pas de concurrence. Donc ça veut dire, ça veut dire qu'encore une fois, le PSG va jouer avec le contrat des joueurs. On lui dit, tu peux rester, mais tu ne joueras pas. C'est quoi ce club ? Le PSG ne respecte pas ses joueurs. Tous les grands clubs respectent leurs joueurs », conclut-il. Il reste un mois au Paris Saint-Germain pour tirer la situation au clair. Mais pour rappel, Lille ne vendra Chevalier qu'une fois son remplaçant trouvé.