Le PSG monte un plan dément pour s’offrir Lamine Yamal

Par Corentin Facy

Très intéressé par Lamine Yamal depuis plusieurs mois, le PSG n’a pas abandonné le rêve de faire signer le prodige du FC Barcelone.

A la recherche d’un ailier cet hiver, le Paris Saint-Germain a concrétisé l’une de ses pistes de l’été dernier en faisant signer Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples pour 70 millions d’euros. Un joli coup de la part du PSG, qui espère renforcer encore davantage son secteur offensif dans les mois à venir. Le nom de Nico Williams revient régulièrement en Espagne mais le rêve absolu du club parisien est de boucler dans les mois à venir le transfert de Lamine Yamal. Objet de toutes les convoitises, le prodige du Barça est toujours dans les radars parisiens si l’on se fie aux informations de Don Balon.

Le média espagnol l’affirme, le Paris Saint-Germain fait de la signature de Lamine Yamal sa priorité pour les mois à venir et cela même si l’international espagnol de 17 ans va prochainement prolonger en faveur de son club formateur. Le média révèle que ce dossier est très complexe pour le PSG car le joueur n’a pas dans l’idée de quitter Barcelone à court terme. Lamine Yamal se sent bien en Catalogne, et le convaincre sera donc un long marathon pour les dirigeants du club francilien. C’est ainsi que pour tenter de faire pencher la balance, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent s’attaquer… au père de Lamine Yamal.

Le PSG cible le père de Lamine Yamal

L’idée est de convaincre le papa du joueur catalan avec « un bonus astronomique » en plus du salaire « énorme » qui sera proposé à l’ailier droit espagnol afin de rafler la mise. « Le PSG estime que le père du joueur pourrait être la clé pour le recruter » indiquent nos confrères. En s’attaquant ainsi à l’entourage de Lamine Yamal, avec de gros moyens financiers à disposition, le Paris Saint-Germain joue une carte dangereuse pour le Barça, qui espère que ces sollicitations ne monteront pas à la tête du joueur et de ses proches. Nasser Al-Khelaïfi est lui focalisé sur son objectif de recruter la pépite espagnole et semble prêt à de très gros sacrifices sur le plan financier.