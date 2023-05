Le PSG maltraite Messi, Dibu Martinez vient le sauver

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG , Lionel Messi quittera la Ligue 1 à la fin de la saison. Mais pour l'heure, sa future destination est encore un mystère.

Ces dernières semaines, un retour au FC Barcelone est évoqué avec insistance pour Lionel Messi, dont l’aventure avec le Paris Saint-Germain va prendre fin après seulement deux ans. Pour des raisons économiques, il n’est toutefois pas certain que le projet aboutisse. En effet, le Barça doit consentir de gros efforts financiers pour rendre possible le retour de Lionel Messi. La Pulga et son entourage ne se ferment donc aucune porte et les pistes saoudiennes ou encore américaines ne sont pas écartées à 100 %.

En revanche, une signature en Premier League n’a jamais été évoquée pour Lionel Messi. Il y en a pourtant un qui rêve de voir le champion du monde 2022 rejoindre l’Angleterre, il s’agit d’Emiliano "Dibu" Martinez, coéquipier de Lionel Messi en sélection. Dans une interview accordée à TYC Sports, le bourreau de l’Equipe de France au Mondial a confié qu’il était même prêt à sacrifier son salaire pour rendre possible une potentielle signature de Lionel Messi à Aston Villa. « Les supporters du PSG sifflent Messi ? Je vais le ramener à Aston Villa » s’est amusé Emiliano Martinez dans une interview accordée au média argentin, avant de poursuivre en tentant de convaincre son coéquipier de la sélection.

L'appel du pied de Martinez à Messi

« Allez mec, on va boire des verres et manger des ‘asados’ toutes les semaines. Je lui ferai même des rôtis tous les week-ends ! Je demanderai aux supporters de faire des petits drapeaux à son effigie, il se plaira vraiment bien ici. Je veux même bien couper dans mon salaire pour lui en donner un peu. Je ferais tout ce qui est possible pour l’amener ici ! » a lancé Emiliano Martinez, prêt à tout pour convaincre Lionel Messi de le rejoindre à Aston Villa. Une signature de la Pulga en Premier League ne semble toutefois pas à l’ordre du jour pour le n°30 du PSG même s’il convient de rester prudent en période de mercato.