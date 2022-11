Le PSG malchanceux, Marco Verratti dégoûté

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après avoir perdu la première place du groupe in extremis au profit de Benfica, le PSG a tiré le gros lot au tirage au sort. Le Bayern Munich, sorti en tête du groupe de la mort, est l'adversaire des Parisiens en huitièmes de finale. Un match digne d'une finale de C1 pour Marco Verratti.

D'une frappe des 20 mètres, Joao Mario a peut-être changé radicalement le destin de la Ligue des champions 2022-2023. Le joueur de Benfica avait réussi à offrir un sixième but aux Lisboètes du côté de Haifa pour arracher la première place du groupe H au PSG. Un dénouement cruel dans les arrêts de jeu qui a eu des conséquences notables. Pendant que Benfica tirait Bruges le lundi suivant, le PSG héritait de l'ogre Bayern Munich. Les Bavarois sont les seuls ayant gagné leurs six matchs de poules, finissant premier d'un groupe composé de l'Inter et du Barça.

PSG-Bayern, le huitième d'un niveau de finale européenne

Autant le dire, le PSG ne fut pas très verni et il peut voir apparaître le spectre d'une nouvelle élimination prématurée en Ligue des champions. Marco Verratti le sait puisqu'il connaît la valeur du club allemand. A ses yeux, cette affiche arrive trop tôt pour le PSG comme pour le Bayern Munich car ces deux équipes peuvent aller au bout de cette Ligue des champions.

𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗩𝗲𝗿𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 est revenu pour https://t.co/1DL7waZXZY sur la phase de groupes de @ChampionsLeague avant d'évoquer le prochain tour 🆚 le Bayern Munich.#UCL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 16, 2022

« Le Bayern est une équipe qui joue toujours pour aller loin dans la compétition. C’est un des candidats pour la victoire finale. Il s’agit d’un club qui a une grande histoire et une grande équipe avec sa propre façon de jouer. C’est un collectif qui est agressif, avec un jeu très direct et des joueurs de qualité. Ce sera un huitième de finale, mais ça pourrait tout à fait être une finale. Si nous voulons aller loin, il faut affronter et éliminer les plus forts. Si nous parvenons à nous qualifier, le fait d’éliminer une équipe comme le Bayern nous donnerait aussi beaucoup de confiance. Quoi qu’il en soit, une des deux équipes sortira perdante de ces huitièmes et c’est dommage parce que je pense que nous méritons chacune d’aller loin dans la compétition. Ce seront deux rencontres très importantes et nous allons tout faire pour passer ce tour », a t-il confié à PSG TV. Une analyse d'autant plus vraie qu'il y a moins de trois ans les deux formations jouaient le titre à Lisbonne pour un succès du Bayern 1-0.