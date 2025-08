Le PSG jette 50 millions d'euros à la poubelle

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pas invité dans le onze titulaire de Luis Enrique depuis plusieurs mois, Gonçalo Ramos est pourtant toujours aussi apprécié par le PSG. La direction parisienne vient même de refuser une offre XXL venant d'Angleterre pour le Portugais.

Recruté à Benfica en 2023 pour une somme très élevée (65 millions d'euros et jusqu'à 80 millions avec les bonus), Gonçalo Ramos devait porter l'attaque parisienne et propulser le Paris Saint-Germain vers les sommets européens. Deux ans plus tard, le PSG a effectivement gagné la Ligue des champions mais l'attaquant portugais a eu un rôle mineur dans ce triomphe. Il a souvent squatté le banc de touche puisque Luis Enrique préférait utiliser Ousmane Dembélé en faux numéro neuf. Un désaveu terrible qui peut inciter Ramos à quitter Paris, surtout qu'il vise une place de titulaire en sélection portugaise au Mondial 2026.

Le PSG tient coûte que coûte à Ramos

Un club anglais a vu une ouverture et a donc tenté de subtiliser Gonçalo Ramos au mercato selon le journaliste Matteo Moretto. Ce mystérieux acteur a mis les moyens puisqu'il proposait 50 millions d'euros au PSG pour le transfert de l'attaquant portugais. Une somme élevée et séduisante mais la direction parisienne a pourtant coupé court aux négociations. Paris refuse de vendre Gonçalo Ramos cet été.

🔴🔵 Malgré les dernières rumeurs, le PSG considère Gonçalo Ramos comme un joueur important de l'équipe et refuse de le vendre !



🔒 Le club a même rejeté une offre de 50 M € venant de Premier League. #PSG @MatteMoretto pic.twitter.com/az4zvqyQmF — ParisTeam (@Paristeamfr) August 2, 2025

Le joueur est considéré comme un élément important de l'effectif malgré un temps de jeu moindre. Il faut dire que l'ancien buteur de Benfica a quand même trouvé 19 fois le chemin des filets la saison dernière toutes compétitions confondues. Un bilan de qualité qui en fait un super-sub choyé. Le club anglais inconnu à ce stade peut aussi être pessimiste concernant le joueur portugais. Ce dernier se plaît bien au PSG où il continue de travailler sans relâche pour gagner ses galons de titulaire dans un futur proche.