Le PSG intéressé par un des cracks de Mourinho

Le PSG n'a pas l'intention de recruter le seul Ilya Zabarnyi pour renforcer sa défense. Les décideurs parisiens regardent de près Yusuf Akcicek, jeune joueur de Fenerbahçe et qui José Mourinho croît énormément.

Le Special One s'y connait plutôt pas mal, et ces derniers jours, José Mourinho a reconnu que pour lui, le départ de Yusuf Akcicek était impossible à envisager. L'entraîneur portugais compte sur le défenseur international turc de 19 ans, lequel a encore trois ans de contrat avec le club stambouliote. Cependant, aussi puissant soit-il, Mourinho n'est pas totalement maître de la totalité des choix faits par les dirigeants de Fenerbahçe, surtout si un deal peut être trouvé. C'est ce qu'affirme PSG Inside, puisque le compte spécialisé explique ce mercredi que pour convaincre le club turc de lâcher Yusuf Akcicek dès ce mercato, les champions d'Europe seraient disposés à inclure Lucas Beraldo dans cette opération. On le sait, le joueur brésilien n'a pas convaincu Luis Enrique qu'il pourrait être autre chose qu'un remplaçant, et au Paris Saint-Germain, on attendait autre chose de la part de Beraldo.

Yusuf Akcicek dans une opération avec Beraldo ?

Arrivé très jeune à Fenerbahçe, Yusuf Akcicek est devenu international avec la Turquie cette année, preuve de que son talent n'échappe à personne. C'est pour cela que le Paris Saint-Germain a le jeune défenseur à l'oeil depuis plusieurs mois et semble en mesure de le recruter dès cet été. « La piste de Zabarnyi n'est aucunement lié à Akcicek, les deux défenseurs centraux peuvent être recrutés sur ce mercato d'été. Le PSG apprécie son profil : solide dans les duels, à l’aise balle au pied, et doté d’un vrai potentiel (...) Les discussions pourraient s’accélérer dans les prochains jours, alors que Paris cherche à ajuster son effectif », précise le média spécialisé dans le mercato du Paris Saint-Germain.

Le mercato du PSG inquiète

Alors que le mercato d'été est entré dans son dernier mois, et que le PSG a repris le chemin de l'entraînement ce mercredi, l'absence de renfort commence à sérieusement inquiéter les supporters parisiens. Car deux mois à peine après le sacre en Ligue des champions, l'effectif actuel ne semble plus être suffisant pour défendre la couronne continentale. En recrutant très rapidement Yusuf Akcicec, Paris enverrait un premier signal rassurant quant à sa capacité à finaliser des dossiers et ferait le bonheur de ceux qui sur les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux à se languir de voir des joueurs arriver à Paris.