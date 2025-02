Le PSG imbattable, et c’est Liverpool qui le dit

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Adversaire du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Liverpool se méfie des Parisiens. Le manager des Reds Arne Slot constate que les hommes de Luis Enrique sont devenus inarrêtables depuis quelques semaines.

Habitué aux tirages difficiles en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a encore hérité d’une confrontation périlleuse. Liverpool est sans doute la meilleure équipe du continent depuis le début de la saison. Même si les Reds connaissent une petite baisse de régime depuis quelques matchs, ce n’est pas un hasard s’ils dominent largement la Premier League après avoir terminé en tête de la saison régulière sur la scène européenne.

Slot focalisé sur le PSG

L’équipe entraînée par Arne Slot part donc favorite avant son huitième de finale contre les Parisiens. Mais le manager néerlandais n’est pas du genre à prendre ses adversaires de haut. Le successeur de Jürgen Klopp a notamment suivi le choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City (4-2) le mois dernier. L’occasion pour lui de découvrir une formation impressionnante qui mérite toute son attention. « Le titre de champion d'Angleterre ? Je ne sais pas, parce que je ne réfléchis pas de cette manière », a répondu le coach de Liverpool après la victoire face à Newcastle (2-0) mercredi.

« Je pense déjà au PSG et je les ai regardés contre Manchester City. Je suis impressionné par leur qualité, ils sont sur une dynamique similaire à la nôtre, ils n'ont presque perdu aucun match depuis longtemps. C'est ma principale préoccupation, a insisté Arne Slot. Je vais oublier la Premier League et le classement pour l'instant, jusqu'au moment où l'on aura joué contre le PSG. Ensuite je penserai de nouveau à la Premier League et à Southampton. » Dispensés ce week-end, et rassurés par leurs 13 points d’avance sur Arsenal au classement provisoire, les Reds ont une semaine complète pour préparer le match aller au Parc des Princes.