Le PSG humilié, Buffon trahit le Qatar

Par Corentin Facy

En 2018, le PSG a signé un très gros coup marketing avec la signature de Gianluigi Buffon, lequel n’a toutefois pas laissé des souvenirs inoubliables aux supporters parisiens sur le terrain.

Son énorme bourde contre Manchester United en Ligue des Champions au Parc des Princes est encore dans tous les esprits. Au total, la légende vivante du football italien (176 sélections) aura disputé 25 matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain et six ans plus tard, il garde un très bon souvenir de son passage dans la capitale française. Interrogé par Gianluca Gazzoli dans le podcast BSMT, il a notamment évoqué l’effectif royal dont le Paris Saint-Germain disposait à cette époque. En citant des joueurs tels que Cavani, Mbappé, Verratti ou encore Thiago Silva et Neymar, l’ancien gardien de la Juventus Turin reconnait que le PSG avait un effectif galactique.

Mais la dernière phrase de « Gigi » Buffon ne va pas plaire au Qatar puisque dans un propos plein de sous-entendus, l'ancien gardien parisien a affirmé que si de tels joueurs avaient été réunis à la Juve, le club turinois aurait gagné « quatre fois » la Ligue des Champions. « J’avais déjà organisé ma vie après le football, puis au bout d’un mois l’appel au PSG est arrivé : c’était une expérience exceptionnelle, je me sentais libre. Ils m’ont tous aimé, ils m’ont beaucoup donné. A la Juventus je pensais que nous étions des champions, puis là j’ai vu tous ces joueurs ensemble, Mbappé, Verratti, Thiago Silva… Avec eux à Turin, nous aurions a remporté quatre Ligue des Champions » a lancé Gianluigi Buffon, qui rend à la fois un bel hommage au PSG en remerciant les dirigeants de l’avoir recruté mais qui lâche également une phrase pleine de sous-entendus qui ne devrait pas plaire à l’état-major qatari du club parisien.