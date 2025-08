Le PSG fonce sur un petit génie brésilien

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A 19 ans, Rayan Vitor Simplício Rocha, plus connu sous le nom de Rayan, est considéré comme l'une des pépites du football brésilien. L'attaquant de Vasco de Gama fonce vers la Seleçao...et le PSG.

Le Paris Saint-Germain n'a pas fait des prouesses lors de ses derniers recrutements au Brésil, puisque si Lucas Beraldo a affiché un niveau honnête lorsque Luis Enrique a fait appel à lui, Gabriel Moscardo a lui aussitôt quitté le PSG pour filer à Reims sous forme de prêt, et désormais au SC Braga. Cette fois, c'est un joueur d'un autre standing que les champions d'Europe ont dans leur collimateur, puisque Rayan, ailier droit de 19 ans évoluant au Vasco de Gama, bénéficie d'une énorme cote de popularité dans son pays. Au Brésil, certains pensent même qu'il devrait rapidement avoir sa chance de la part de Carlo Ancelotti pour rejoindre la Seleçao. Il y a quelques jours, le nom de Rayan avait déjà circulé en Europe, puisque L'Equipe évoquait un contact avancé avec l'AS Monaco. Mais dorénavant, c'est le Paris Saint-Germain qui serait en pole.

Un attaquant d'avenir déjà dans la cible du PSG

Jorge Nicola, célèbre journaliste brésilien, l'a confié dans une émission sur Youtube, même si le Paris Saint-Germain n'a pas encore fait d'offre au club brésilien, Rayan est bien suivi de très près par Luis Campos. Après avoir prolongé son contrat jusqu'en décembre 2026, l'ailier brésilien pourrait rejoindre les champions d'Europe pour 15 millions d'euros, même si son club actuel souhaite le conserver un peu plus. Mais on le sait, le PSG sait particulièrement bien gérer ce genre de transfert avec un prêt possible de quelques mois. Meilleur buteur et vainqueur du Championnat d'Amsud U17 en 2023, Rayan a également gagné la même compétition cette année avec les U20 du Brésil.

Déterminé à recruter les meilleurs jeunes, le Paris Saint-Germain pourrait donc investir sur l'avenir en recrutant un attaquant au talent si prometteur. Il faudra désormais savoir si Rayan est réellement un surdoué et l'assumera, de nombreux jeunes brésiliens s'étant un peu perdus en arrivant en Europe. Mais comme l'a répété plusieurs fois notre confrère brésilien, cet intérêt n'a pour l'instant pas donné lieu à une offre concrète du PSG.