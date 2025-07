Le PSG fixe un ultimatum à Donnarumma

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Entré dans la dernière année de son contrat, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. Le gardien italien doit encore trancher sur son avenir. Mais sa réflexion dure trop longtemps au goût de la direction francilienne.

Lorsqu’on l’interroge sur son avenir, Gianluigi Donnarumma ne cache pas sa priorité. Le gardien sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026 parle ouvertement de son souhait de prolonger. Optimiste, l’Italien annonçait une évolution positive dans les discussions en juin dernier. « Oui on avance, révélait le dernier rempart à RMC. Mon agent parle avec le club, moi je suis concentré sur le match et le trophée (le Mondial des clubs, ndlr), mais on n'a pas de problème. »

Le PSG veut en finir

Quelques semaines plus tard, la situation n’a pourtant pas changé. Un accord ne semble pas d’actualité alors que Gianluigi Donnarumma vient d’entrer dans la dernière année de son contrat. Autrement dit, l’ancien portier du Milan AC se dirige vers un départ libre l’année prochaine. Sauf si ses dirigeants décident de le pousser vers la sortie cet été. L’hypothèse n’est pas totalement à exclure, surtout après l’avertissement du quotidien As. D’après nos confrères, le Paris Saint-Germain souhaite régler ce dossier avant le début de la saison prochaine et la Supercoupe d’Europe face à Tottenham le 13 août.

Une manière de mettre la pression sur Gianluigi Donnarumma qui n’aurait pas encore pris sa décision. Apparemment, l’offre de la direction francilienne ne l’a pas convaincu de se réengager sur la durée. L’international italien aurait même autorisé son agent à sonder le marché de la Premier League. En Angleterre, son nom a notamment animé l’actualité mercato de Manchester United en cas de départ d’André Onana. Le gardien parisien assure ses arrières, tout comme ses supérieurs qui étudient la piste menant au Lillois Lucas Chevalier.