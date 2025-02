Le PSG finalise deux départs très liés

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La fin du mercato devrait être calme au PSG dans le sens des arrivées. En revanche, le club parisien s’active pour finaliser plusieurs départs et cela concerne notamment Cher Ndour et Marco Asensio.

A moins d’une très grosse surprise, Khvicha Kvaratskhelia devrait être la seule recrue du mercato hivernal au Paris Saint-Germain. Luis Enrique est satisfait de son effectif et n’a pas exigé de renfort supplémentaire à Luis Campos durant cette fenêtre du mois de janvier. En revanche, le mercato n’est pas clos et plusieurs départs sont dans les tuyaux. Après s’être séparé de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar, le champion de France en titre s’active pour boucler les départs de Cher Ndour et de Marco Asensio. Et selon RMC, les deux dossiers sont intimement liés car Aston Villa aimerait récupérer l’international espagnol en prêt.

❗️Les négociations se poursuivent entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain pour Marco Asensio. Les Anglais aimeraient se faire prêter le joueur.



Il faudrait pour cela que Cher Ndour soit transféré à la Fiorentina. Il y a un accord de principe entre Ndour et la Fiorentina et… https://t.co/xqHikRP7u0 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 1, 2025

Or, pour prêter un nouveau joueur à l’étranger, le Paris Saint-Germain doit vendre ou rappeler un de ses joueurs actuellement prêtés. Cher Ndour est donc la clé pour solutionner ce problème selon Fabrice Hawkins. Cela tombe bien, l’international espoirs italien actuellement prêté à Besiktas est très courtisé. La radio indique que la Fiorentina et le PSG négocient un transfert définitif du milieu de terrain de 20 ans, également dans le viseur du Torino. Mais la Viola souhaite griller la politesse au club de Turin en raflant la mise sur le gong. Du côté de Foot Mercato, on annonce que tout est déjà bouclé pour le transfert de Cher Ndour avec un accord aux alentours de 10 millions d'euros et un pourcentage de 50% à la rveente.

Ndour vendu par le PSG, Asensio bientôt prêté ?

Un dossier qui, lorsqu’il sera finalisé, pourrait avoir des conséquences directes sur l’avenir de Marco Asensio. L’international espagnol n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, qui a donné son feu vert pour un départ. Aston Villa est sur les rangs mais l’actuel 8e de la Premier League privilégie un prêt. Une solution qui semble convenir au joueur et au PSG, mais le cas Cher Ndour doit être réglé, sans quoi l’ex-espoir du Real Madrid sera bloqué dans la capitale. L’optimisme règne en interne pour que ces deux dossiers puissent aboutir d’ici la date limite du mercato lundi soir. Preuve que même si aucune recrue n’est attendue, on ne reste pas les bras croisés au Paris Saint-Germain durant cette fin de mercato.