Le PSG favorisé aux USA, le Mondial des Clubs fait scandale

Par Corentin Facy

La défaite 4-0 lors de la première journée de la phase de groupes du Mondial des Clubs ne passe pas pour l’Atlético de Madrid, dont le capitaine Koke regrette que le PSG soit avantagé par l’arbitrage.

Après la lourde défaite face au Paris Saint-Germain, dimanche soir lors de la première journée de la Coupe du monde des Clubs, Diego Simeone a piqué sa crise, regrettant la puissance financière sans limite du club de la capitale. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid a visiblement beaucoup de mal à accepter la domination parisienne et la gifle infligée par le champion d’Europe. Il n’est pas le seul puisque dans les rangs des Colchoneros, le capitaine Koke a lui aussi du mal à accepter une telle défaite pour démarrer la compétition. Mais l’international espagnol ne s’est, lui, pas caché derrière l’aspect financier.

C’est l’arbitrage de Monsieur Istvan Kovacs qui est dans son viseur, l’arbitre de la rencontre ayant notamment annulé un but de l’Atlético de Madrid, tandis qu’un carton rouge avait également été demandé -en vain- pour le défenseur parisien Nuno Mendes. « On savait que ce serait difficile, mais pour moi, 4-0, ce n’est pas juste. Alors qu’on aurait pu égaliser à 1-1 grâce à l’action d’Antoine Griezmann, ça a fait 2-0. C’est un coup dur. L’équipe a essayé de pousser, on s’est créé des occasions. On a même marqué le 2-1, mais il l’a annulé avec une faute : s’il veut la siffler, il la sifflera, et s’il ne la siffle pas, il ne la sifflera pas » a analysé Koke avant de conclure.

L'arbitrage a énervé l'Atlético

« On a tous vu ce qui s’est passé, les petits détails, ça tombait toujours du même côté » regrette le capitaine de l’Atlético de Madrid, entré à la mi-temps dimanche face au PSG. Des premières critiques à l’encontre de l’arbitrage qui ne gâcheront pas le plaisir des hommes de Luis Enrique après cette probante victoire aux Etats-Unis pour démarrer la Coupe du monde des Clubs. Et ainsi confirmer que le Paris Saint-Germain n’est pas venu disputer cette compétition pour y faire de la figuration, mais bien pour la remporter, deux semaines seulement après son sacre en Ligue des Champions.