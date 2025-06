Le PSG fait une concession à 45 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Après avoir obtenu l'accord du Paris Saint-Germain pour disputer la Coupe du monde des clubs avec la Juventus, Randal Kolo Muani est bien parti pour rester une saison supplémentaire au club de la Vieille Dame.

Le feuilleton va-t-il enfin prendre fin ? L'hiver dernier, Randal Kolo Muani quittait le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt. Rapidement, le natif de Bondy a pris ses marques et a inscrit 5 buts lors de ses 3 premières rencontres de Serie A. A ce moment-là, la tendance était claire et les Bianconeri feraient le nécessaire pour le conserver une saison de plus. Mais RKM est rentré dans le rang et n'a plus du tout eu le même impact. Malgré tout, ses statistiques (8 buts, 2 passes décisives), son implication et sa volonté de rester à la Juventus ont convaincu la direction de faire le nécessaire pour le conserver la saison prochaine. Et selon la Gazzetta dello Sport, les négociations arrivent enfin à leur terme.

Le PSG et la Juventus enfin d'accord

Le PSG s'énerve et règle le cas Kolo Muani https://t.co/O2QwEqKgRt — Foot01.com (@Foot01_com) June 7, 2025

Le quotidien sportif italien indique qu'un accord sur le point d'être trouvé entre le Paris Saint-Germain et la Juventus pour une prolongation du prêt de Randal Kolo Muani. Déjà autorisé à participer à la Coupe du monde des clubs avec le club italien, le Bondynois est bien parti pour rester une saison supplémentaire à Turin. Ce nouveau prêt pourrait inclure une option d'achat, voire une obligation, évaluée entre 40 et 45 millions d'euros. Une somme déjà beaucoup plus abordable pour le club de la Vieille Dame qui entreprend de retrouver les sommets du football italien la saison prochaine. Le PSG a donc consenti de faire un effort après avoir réclamé dans un premier temps une somme plus proche du prix d'achat hors bonus, à savoir 65 millions.

De son côté, Randal Kolo Muani est convaincu que son avenir doit s'écrire à la Juventus, ajoute la Gazzetta. Tout porte à croire que son vœu sera exaucé. Avec la présence des deux écuries impliquées à la Coupe du monde des clubs, on peut supposer que le deal se fera une fois la compétition terminée.