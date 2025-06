Le PSG fait capoter un deal colossal à 30 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, un transfert de Richard Rios au PSG pour 30 millions d’euros est évoqué par la presse sud-américaine. Mais en réalité, le dossier de l’international colombien n’a aucune chance d’aboutir.

Cette saison, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été la principale force de l’équipe de Luis Enrique. Il faut dire qu’avec Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, le club parisien a ce qui se fait de mieux à ce poste au sein de son effectif. Le banc laisse toutefois à désirer. Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu sont encore jeunes, et le niveau de l’équipe baisse drastiquement dès lors que Luis Enrique fait tourner dans ce secteur de jeu, comme l’a récemment prouvé la défaite contre Botafogo à la Coupe du monde des clubs.

Le PSG pourrait donc profiter de ce mercato pour recruter un milieu de terrain capable d’intégrer la rotation. Le nom de Richard Rios, taulier de la sélection colombienne qui évolue à Palmeiras, est évoqué avec insistance par la presse sud-américaine depuis une semaine. Le nom du joueur passé par Flamengo avait également été associé à Paris l’hiver dernier. Mais selon les informations de l’insider Djamel et du journaliste Arthur Perrot, il s’agit d’un « fake » et le dossier ne devrait donc pas aboutir. Le profil du joueur avait pourtant de quoi séduire : un pur milieu défensif, au profil plus physique que les joueurs actuels du PSG, avec une belle palette technique et une marge de progression intéressante.

Le PSG abandonne la piste Richard Rios

Mais ce dossier n’a visiblement pas fait l’unanimité au sein de la direction sportive du club de la capitale, alors que Luis Campos poussait fort en interne pour le recruter selon les médias sud-américains. Luis Enrique n’a finalement pas été convaincu et ses dirigeants, qui tiennent à ce que chaque dossier fasse l’objet d’une unanimité, ne vont donc pas insister. Piste suivante pour le PSG, qui reste très attentif au marché des milieux de terrain avec l’objectif de faire venir un joueur plus défensif, sans pour autant faire de l’ombre à ses pépites Mayulu et Zaïre-Emery afin de ne pas freiner leur progression.