Le PSG et Marcus Rashford, ça colle au mercato

Par Alexis Rose

Potentiellement en quête d’un remplaçant de Kylian Mbappé en vue de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain continue de suivre avec attention Marcus Rashford.

Le club de la capitale française se prépare déjà au pire pour l’été prochain. Sachant que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, avec l’idée de poursuivre sa carrière au Real Madrid, Paris se doit de préparer l’avenir. Et pour tenter de compenser le très probable départ de l'international français, Leonardo a notamment coché le nom de Marcus Rashford. Déjà dans le viseur du PSG l’été dernier, l’attaquant de Manchester United figure effectivement dans les petits papiers de Paris. D’après la presse anglaise, les discussions entre Rashford et la direction parisienne sont réelles et ont une vraie chance d'aboutir. Vu que le joueur de 24 ans ne serait pas contre l’idée de rejoindre le PSG l’été prochain. En même temps, qui oserait refuser une approche de Paris dans l’optique de remplacer Mbappé aux côtés de Lionel Messi et de Neymar ? Pas grand-monde sûrement.

🔴 Le PSG est toujours en contact avec Marcus Rashford en vue du prochain mercato estival — il était déjà ciblé l’été dernier en cas de départ de Kylian Mbappé et était séduit par l’idée de venir à Paris. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @FabriceHawkins



Cette information est confirmée par @AbdellahBoulma. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 27, 2022

Quoi qu’il en soit, Rashford laisse la porte ouverte. Ce qui peut se comprendre après avoir connu un parcours mitigé à MU. Critiqué pour son manque de statistiques il y a encore quelques semaines, Rashford a retourné Old Trafford la semaine dernière en marquant deux buts décisifs contre Brentford (3-1) et West Ham (1-0) en Premier League. Des succès qui ont remis l’équipe de Ralf Rangnick dans la zone de Ligue des Champions. Une compétition lors de laquelle Rashford avait d’ailleurs fait des misères au PSG en 2019, puisque c’est lui qui avait marqué le penalty décisif à la 94e minute de jeu lors du fameux come-back de MU contre le PSG en huitièmes de finale. Un événement qui a marqué Leonardo, qui pourrait donc faire de Rashford la nouvelle star du PSG en lieu et place de Mbappé.