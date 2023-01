Le PSG et le Barça s’arrachent un nouveau talent brésilien

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la rude bataille pour le phénomène Endrick, remportée par le Real Madrid, un nouveau talent brésilien fait saliver l’Europe. On parle cette fois du jeune Vitor Roque, l’attaquant de Athletico Paranaense qui intéresse notamment le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

C’est reparti pour un nouveau feuilleton au Brésil. Ces derniers mois, de nombreux cadors européens se sont affrontés sur le dossier Endrick. C’est finalement le Real Madrid qui a obtenu les faveurs du phénomène dans le cadre d’un transfert à 35 millions d’euros, plus 25 millions d’euros de bonus éventuels. Parmi les clubs vaincus, le FC Barcelone s’est donc lancé à la recherche d’une nouvelle pépite.

👏⚽️ ¡El jugador más joven en convertir en la CONMEBOL #Libertadores 2022 fue Vitor Roque, de @AthleticoPR!



🔴⚫️ Con 17 años y 120 días marcó en el 2-1 sobre #Libertad en los Octavos de Final. #GloriaEterna pic.twitter.com/txf5ekUAco — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 23, 2022

Et selon les informations de Mundo Deportivo, les Blaugrana ont trouvé la perle rare. Il s’agirait de l’attaquant de l’Athletico Paranaense Vitor Roque. On apprend que ce jeune talent de 17 ans intéresse aussi le Paris Saint-Germain et Chelsea. Le Real Madrid suivait également sa progression, mais le dossier aurait été abandonné suite à la signature d’Endrick. De son côté, le Barça aurait simplement pris la température sans transmettre une offre concrète.

Le prix déjà fixé

Résultat, l’Athletico Paranaense réclamerait 30 millions d’euros, plus cinq millions d’euros de bonus, pour son prodige sous contrat jusqu’en 2027. Et pour éviter que le feuilleton dure des mois, le club brésilien aimerait que le transfert soit conclu le plus vite possible. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le FC Barcelone dont on connaît les difficultés sur le plan financier.

Face à des concurrents aussi armés que le Paris Saint-Germain et Chelsea, le club dirigé par Joan Laporta aura du mal à rivaliser. En attendant, le Barça ne reçoit que des rapports positifs sur Vitor Roque. « Avec son physique, sa technique et son mental, on dirait qu'il a déjà 22 ou 23 ans. C'est un attaquant très difficile à prendre au marquage pour les défenseurs. Il protège bien son ballon, il est rapide et il se sort vite des petits espaces pour combiner », a commenté son ancien entraîneur Luiz Felipe Scolari.