Le PSG est trop fort, Brest rend déjà les armes

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Brestois a subi la loi du PSG ce samedi en Ligue 1. Une lourde défaite sur le score de 5 buts à 2 qui met forcément un coup au moral des Bretons avant de défier deux fois les Franciliens en Ligue des champions.

Le PSG a torpillé Brest ce samedi en Ligue 1 avec une belle victoire 5 buts à 2. Cette première confrontation entre Parisiens et Bretons du mois de février a été sans appel. Les hommes d'Eric Roy ont pourtant beaucoup donné pour faire tomber le collectif francilien. Mais voilà, le Paris Saint-Germain n'est pas avare d'efforts depuis l'arrivée sur son banc de Luis Enrique. De quoi forcer le respect de ses adversaires. C'est le cas d'Eric Roy, qui sait que battre le club de la capitale sera très difficile cette saison, qui plus est en Ligue des champions lors du barrage entre les deux formations françaises.

Eric Roy est sur les fesses

Lors d'un passage sur RMC ce dimanche, le technicien du Stade Brestois n'a pas tari d'éloges sur le Paris Saint-Germain. « Le PSG est bien meilleur collectivement. À l'inverse de ce qu'on a connu contre le Real Madrid. On pouvait s'installer mais dans cette équipe du PSG tout le monde court, tout le monde attaque et tout le monde défend. Je pense qu'ils sont sérieux prétendants pour la Ligue des champions. (...) Ils ont couru plus que nous en ayant le ballon. Le PSG, s'ils n'ont pas de blessés et s'ils sont en forme, je pense qu'ils seront très intéressants. Pour la Ligue des champions ? J'ai des trucs en tête mais ce sont des ressentis. Avant toute chose, on a déclenché l'opération mission impossible. Les battre une fois c'est dur mais sur deux matchs, c'est encore plus compliqué », a notamment indiqué Eric Roy, qui tentera tout pour faire tomber le PSG en C1 mais qui sait que les chances ne sont pas du tout de son côté. Surtout au vu de la puissance collective parisienne.