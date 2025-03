Le PSG est terrifiant, ce président est choqué

Dans : PSG.

Le PSG est en progrès depuis le début de l'année 2025. Le club de la capitale espère bien aller le plus loin possible dans toutes les compétitions, dont la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain rentre dans le vif de sa saison avec les matchs les plus attendus. Ce mercredi soir, le club de la capitale reçoit Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un choc forcément très attendu entre deux des équipes les plus en forme du moment. Si pour beaucoup, les hommes de Luis Enrique ne sont pas favoris contre les Reds, d'autres pensent au contraire que le PSG a plus que jamais sa chance de passer contre le club de la Mersey. Ce n'est pas le président du conseil d'administration du Borussia Dortmund qui dira le contraire.

L'Europe a peur du PSG

Lors de quelques mots échangés avec L'Equipe, Hans-Joachim Watzke n'a en effet pas tari d'éloges sur le PSG, qu'il a d'ailleurs affronté (et éliminé) la saison passée en demi-finales de la C1 : « C'est le meilleur PSG des dix dernières années, avec un nouveau projet et de nouveaux concepts. Par le passé, il y a eu des joueurs merveilleux qui sont venus, comme Lionel Messi, Neymar ou Sergio Ramos, mais ils n'étaient pas dans la meilleure forme de leur vie. Là, il y a des joueurs plus jeunes, qui courent, qui se battent et qui pratiquent un football spectaculaire ». Désormais, le Paris Saint-Germain n'est donc plus vu comme un simple prétendant mais bien comme un favori par pas mal d'écuries européennes. De quoi rendre hommage au travail de Luis Enrique, qui avait promis que son équipe serait meilleure sans Kylian Mbappé. Il faudra désormais prouver face à Liverpool que les progrès permettent de passer le cap face à un adversaire qui est aussi dans une forme XXL et qui compte bien dicter les débats.