Le PSG est fou, pas Kylian Mbappé

En fin de contrat avec le PSG au mois de juin, Kylian Mbappé fait l’objet de toutes les attentions à quatre mois du mercato.

La prolongation du contrat de Kylian Mbappé est sans conteste la priorité du moment au Paris Saint-Germain. Et pour preuve, à en croire les informations du Parisien, le PSG a soumis une offre colossale à l’attaquant français de 23 ans en lui proposant 200 millions d’euros au total sur deux ans. Des chiffres qui donnent le vertige, bien que ceux-ci aient été démentis par Leonardo dans L’Equipe ce jeudi. « Ce n'est pas vrai. On n'a pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant » a précisé le directeur sportif du PSG. Mais tandis qu’un vent d’espoir souffle à Paris au sujet d’une prolongation de Kylian Mbappé, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a glacé l’ambiance.

PSG director Leonardo denies €50m salary proposal for Kylian Mbappé: “The last thing we will put on Mbappé’s contract will be the salary amount”, he tells L’Équipé. 🚨🇫🇷 #PSG



“We want to put Kylian in the best conditions to become the best player possible”. pic.twitter.com/ALu2Lcblgq