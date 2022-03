Le PSG est à des années-lumière du Bayern et du Barça, Thierry Henry balance

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Lourdement défait à Monaco ce dimanche (0-3), le Paris Saint-Germain vit un véritable cauchemar depuis le début du mois de mars. Pas de quoi étonner Thierry Henry, pour qui l'institution du PSG n’est pas à la hauteur du grand club européen que Paris cherche à être.

Le PSG n’est pas un club habitué à perdre depuis une décennie, et l’arrivée des investisseurs qataris. Mais ces dernières semaines, Paris enchaîne les humiliations. Si celle subie sur la pelouse du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (1-3) est bien entendu la plus marquante, le PSG multiple aussi les mauvaises performances en L1. Suite à des défaites contre Nantes (1-3) et Nice (0-1), le club de la capitale a une nouvelle fois sombré à Monaco ce dimanche (0-3). Une quatrième défaite en six matchs qui montre que le groupe de Mauricio Pochettino n’est pas vraiment dans son assiette en ce moment. Surtout qu’au-delà des résultats, c’est dans l'attitude que les joueurs franciliens ne montrent pas l’exemple. Et ça, Thierry Henry ne l’accepte pas.

« Ce club est géré comme une compagnie et non comme un club »

🗣 Thierry Henry - "J'ai joué au Barça, et peu importe qui tu es, si tu ne fais pas ce qu'il faut tu pars. Au Bayern tu pars, à Madrid tu pars. Ici est-ce que tu pars ?"#ASMPSG #PSG #ThierryHenry #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/E8CKXvnEys — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 20, 2022

« C'est pas seulement le maillot, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis le début de la saison qu'on voit la même chose, c'est assez souvent que le PSG fait ça… C'est à répétition. Quelle est la ligne directrice du club ? Le maillot doit transcender les gens. Quelle est la ligne directive ? J'ai joué au Barça, si tu ne respectes pas ce que tu as à faire, tu pars. Au Bayern, tu pars ! Dans les grands clubs, tu pars. Mais au PSG est-ce que tu pars ? Dix titres c'est extraordinaire, tu ne dois pas le banaliser, mais tu ne dois pas faire ça. Il y a un manque de connexion entre le club et les anciens du PSG, les anciens supporters du club. Ce club est géré comme une compagnie et non comme un club, il faut retrouver cette connexion avec la communauté », a lancé le consultant d’Amazon, qui pense que le PSG va devoir trouver un certain équilibre sportif pour enfin devenir un club fort, capable de viser la Ligue des Champions chaque saison.