Le PSG domine aussi Google

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain et ses stars ont été recherchés par les utilisateurs de Google comme jamais auparavant. Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma sont tout en haut de l’affiche.

Le slogan du PSG « Rêvons plus grand » a marqué depuis une dizaine d’années les esprits des Français et même des étrangers. Plusieurs fois au cours de l’ère QSI, Paris a passé des caps, notamment avec l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic, puis de Neymar. Le PSG a changé plusieurs fois de galaxie. Et l’été dernier, il en a rejoint une nouvelle, plus grosse et plus belle que jamais. A un an et demi de sa Coupe du monde, le Qatar a en effet frappé extrêmement fort en attirant une flopée de stars : Sergio Ramos, la légende du Real Madrid, Gianluigi Donnarumma, le meilleur joueur de l’Euro et gardien promis au plus grand avenir, Achraf Hakimi, l’un des meilleurs latéraux droits au monde, Georginio Wijnaldum, l’un des symboles du Liverpool de Jürgen Klopp, arraché au Barça après un retournement de situation. Et surtout, le PSG a recruté Lionel Messi, celui qui était prédestiné à jouer toute sa carrière avec le maillot blaugrana sur les épaules.

Le PSG, troisième équipe sportive la plus recherchée au monde

Ce recrutement, combiné à la demi-finale de Ligue des champions la saison dernière, a forcément eu un impact dans l’esprit des gens. Le PSG a été la troisième équipe la plus recherchée dans le monde sur Google en 2021. Tout sports confondus. Rien que ça. En Argentine, le PSG est tout simplement l’équipe qui apparaît le plus dans les barres de recherche, et la cinquième recherche du pays en englobants tous les sujets. Les Brésiliens recherchent aussi des informations sur leurs équipes locales puis sur le PSG. Kylian Mbappé est le sportif le plus recherché en France, Gianluigi Donnarumma apparaît en quatrième positions de toutes les personnalités les plus « googlisés » en Italie. D’un point de vue marketing, le Qatar a largement réussi son pari avec le PSG.