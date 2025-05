Le PSG en pole pour ce prodige à 40ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est encore à la recherche de jeunes talents à recruter pour renforcer son effectif. Luis Enrique apprécie tout particulièrement le profil de Maghnes Akliouche.

Au PSG, les esprits sont logiquement tournés vers les finales de Coupe de France et de Ligue des champions. Le club de la capitale se lancera par la suite à fond dans son marché des transferts. Les champions de France ont en tête de continuer à recruter des joueurs jeunes et qui ont faim de trophées. Beaucoup de noms sont cités depuis quelques jours pour venir renforcer l'écurie francilienne. Mais plus le temps passe et plus un profil semble faire l'unanimité au Paris Saint-Germain : Maghnes Akliouche. Le crack de Monaco est sur le départ et aura l'embarras du choix pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

Akliouche, la voie est libre pour le PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maghnes Akliouche {𝙉𝙚𝙨𝙢𝙖𝙖𝙧} (@maghnes.a)

Selon les informations de RMC, une arrivée de Maghnes Akliouche au PSG est plus que crédible à l'heure actuelle. Le média indique notamment que la direction Monégasque s'est faite une raison et envisage un départ du natif de Tremblay-en-France. Mais pour cela, l'ASM devra recevoir une offre qui correspond à ses attentes, à savoir près de 70 millions d'euros si l'on en croit Foot Mercato. Le club de la capitale est donc fixé concernant le prodige de 23 ans. Outre le Paris Saint-Germain, des écuries italiennes et anglaises sont aussi sous le charme de Maghnes Akliouche, qui a changé de statut cette saison avec Monaco.

En 42 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le club de la Principauté, l'ailier droit a inscrit 7 buts pour 12 passes décisives délivrées. Il pourrait donc jouer son dernier match sous les couleurs monégasques samedi prochain lors du déplacement de son équipe sur la pelouse du RC Lens pour clôturer la saison en Ligue 1.