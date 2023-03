Le PSG en plan B, Zidane attend un licenciement

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après deux ans d’inactivité, Zinedine Zidane a prévu de retrouver un banc pour la saison prochaine. L’entraîneur français va étudier ses possibilités parmi lesquelles se trouve le Paris Saint-Germain. Mais avant de prendre une décision définitive, le technicien attend de connaître le sort de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Zinedine Zidane pour diriger l’équipe de France, ça ne sera pas pour maintenant. L’ancien meneur de jeu des Bleus a compris le message après la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026. L’espoir de succéder à l’actuel sélectionneur tricolore suite au Mondial 2022 l’avait notamment incité à repousser les avances du Paris Saint-Germain et de Manchester United l’été dernier. Mais cette fois, la presse espagnole confirme que Zinedine Zidane est bien déterminé à retrouver un banc pour la saison prochaine.

Zidane attend le Real

Reste à savoir quelles seront ses possibilités. Selon les informations d’OK Diario, l’entraîneur libre depuis mai 2021 dispose d’une nouvelle offre de la part du Paris Saint-Germain. Plusieurs sources indiquent que le club francilien souhaite terminer la saison avec Christophe Galtier. Mais le coach parisien risque de payer les échecs de sa première saison dans la capitale.

En cas de licenciement, pas sûr que Zinedine Zidane devienne son successeur puisque le champion du monde 1998 a également les faveurs de Chelsea, apparemment prêt à mettre un terme au passage de Graham Potter. Mais le média espagnol affirme que l’entraîneur emblématique du Real Madrid ne prendra aucune décision définitive avant de connaître le sort de Carlo Ancelotti.

🇧🇷 Ederson : "Il y a une grande possibilité que Carlo Ancelotti vienne" pic.twitter.com/3S9OiAw4hB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 22, 2023

Sous pression et convoité par le Brésil, le tacticien de la Maison Blanche pourrait être poussé vers la sortie s’il ne remportait aucun titre majeur cette saison. Intéressé par une troisième expérience sur le banc madrilène, Zinedine Zidane suit attentivement la situation et semble donner la priorité aux Merengue. A noter que le Real Madrid pense aussi à Mauricio Pochettino, ainsi qu’à un duo composé de ses anciens joueurs Raul et Alvaro Arbeloa.