Le PSG en larmes, la Juventus a trouvé mieux que Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

La Juventus rêve de s'offrir Victor Osimhen en vue de la saison prochaine. Un transfert qui n'arrangerait pas du tout le Paris Saint-Germain qui espère pouvoir récupérer 50 millions d'euros grâce à la vente de Randal Kolo Muani.

L'avenir de Randal Kolo Muani à la Juventus est définitivement conditionné au recrutement d'un autre attaquant de pointe l'été prochain. S'il a progressivement repris du poil de la bête depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc turinois, il n'affiche pas non plus un niveau suffisant pour que sa direction fasse tout son possible pour le recruter de manière définitive en fin de saison. Dans l'idéal, la Juve aimerait négocier une prolongation de son prêt avec le Paris Saint-Germain en y incluant une option d'achat abordable de 50 millions d'euros. Sauf que les récentes rumeurs rapportant le souhait de Cristiano Giuntoli de s'offrir Victor Osimhen sèment le doute sur l'avenir de Randal Kolo Muani à Turin.

Osimhen au lieu de Kolo Muani, le PSG se fait avoir

Le PSG a un accord secret avec une star du Real https://t.co/xFkm3HBxWd — Foot01.com (@Foot01_com) May 11, 2025

Pour le PSG, un transfert de Victor Osimhen à la Juventus serait une terrible nouvelle. Comme l'indique le Corriere dello Sport, le directeur sportif turinois rêve secrètement de s'offrir l'international nigérian, lequel est sur le point de conclure une saison exceptionnelle avec Galatasaray. Sauf que pour le recruter, le quotidien italien parle d'un montant de 85 millions d'euros. Une telle dépense viendrait alors mettre un terme aux possibilités de voir Randal Kolo Muani continuer à la Juventus. Et par déduction, le PSG devrait ainsi s'asseoir sur ses possibles 50 millions d'euros d'indemnités de transfert.

En clair, l'avenir du natif de Bondy est plus que jamais conditionné à l'arrivée d'un attaquant à sa place. Pour le PSG, il pourrait être plus difficile de trouver un club disposé à payer la somme demandée vues les deux dernières saisons compliquées de Randal Kolo Muani.