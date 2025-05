Le PSG en finale, les Marseillais au fond du trou

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a validé son ticket pour la finale de Ligue des Champions en venant à bout d’Arsenal ce mercredi soir. Un grand bonheur pour les fans parisiens et au contraire, une terrible désillusion pour les supporters de l’OM.

Les Marseillais sont « à jamais les premiers », mais seront-ils encore les seuls en France à avoir gagné la Ligue des Champions le 31 mai prochain ? Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la finale à Munich en venant à bout d’Arsenal. Vainqueur à l’aller (0-1), les hommes de Luis Enrique ont remis ça au Parc des Princes (2-1). Une qualification méritée et qui ne souffre d’aucune contestation, qui laisse désormais place à une finale qui s’annonce palpitante face à un adversaire redoutable, l’Inter, tombeur de Barcelone mardi.

LdC : Le PSG brillamment qualifié pour la finale ! https://t.co/5NYGspPt5z — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2025

Du côté des supporters de l’OM, inutile de préciser que tout le monde soutiendra les coéquipiers de Lautaro Martinez. Car si la haine entre les deux clubs n’est plus aussi forte que par le passé, personne à Marseille ne souhaite voir un second club français soulever la Ligue des Champions comme le confirme La Minute OM. Et surtout pas le PSG. « J’ai la haine. Comment c’est dur de les voir en finale.. » a publié sur son compte X l’insider marseillais.

Les supporters de l'OM dégoûtés

D’autres supporters sont exactement sur la même longueur d’ondes. « 4 milliards d'investissement il aura quand même fallu attendre 14 ans », « Le pire c'est que ça se joue à Munich et contre une équipe milanaise », « J'ai mal à la bouche de dire qu'ils vont être champions », « Ils sont en final de LDC nous on stress pour y être la saison prochaine… j’ai mal au cœur » ou encore « Je suis dégoûté mais il mérite il joue très bien , on va espérer que l’inter la gagne maintenant » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où chaque Marseillais soutiendra l’Inter dans trois semaines face à ce PSG qui va se présenter à Munich avec une étiquette de favori tant l’équipe de Luis Enrique a impressionné tout au long de cette campagne de Ligue des Champions. Un constat implacable, que même les Marseillais n’osent contestés.