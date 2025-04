Le PSG en finale, Arsenal ne fait pas le poids

Dans : PSG.

Futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Arsenal a impressionné contre le Real Madrid. La performance des Gunners reste néanmoins insuffisante pour le journaliste Karim Bennani, beaucoup plus emballé par le niveau des Parisiens sur la scène européenne.

Il n’y avait pas photo. A l’aller (3-0) comme au retour (1-2), Arsenal s’est montré nettement supérieur au Real Madrid. Les Gunners ont fait preuve de talent et de caractère alors que les Merengue leur promettaient l’enfer à Santiago Bernabéu mercredi. C’est donc un adversaire de haut niveau qui se présente sur la route du Paris Saint-Germain au stade des demi-finales de la Ligue des Champions. Pas de quoi inquiéter le journaliste Karim Bennani qui dédramatise la frayeur des Parisiens à Villa Park.

« Sur une double confrontation en Coupe d'Europe, quand tu mènes largement sur la double confrontation, fatalement tu as une sorte de décompression, a défendu le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Ça a été le cas du Barça, ça a été le cas du Paris Saint-Germain, ça a un peu été le cas d'Arsenal aussi hier (mercredi). Donc moi, le niveau du PSG je l'établis sur la double confrontation contre Liverpool et les trois périodes contre Aston Villa. Et franchement, ce que j'ai vu, entre ces deux équipes-là… En termes de niveau, honnêtement, je trouve que c'est au-dessus d'Arsenal. »

« Une classe d’écart »

« Certes, Arsenal a été très bon contre le Real Madrid, un Real Madrid moribond, on peut dire ce qu'on veut, a souligné le journaliste. Il y a eu deux coups de pied arrêtés fabuleux au match aller (les deux coups francs directs de Declan Rice). Hier, ils ont été en maîtrise, c'est clair, mais contre un Real Madrid sans idée, sans génie, sans fond de jeu. Pour moi, le PSG, sur les matchs à élimination directe, a une classe d'écart avec Arsenal. » Secoués mardi, les Parisiens aborderont la confrontation avec davantage d'humilité.