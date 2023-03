Le PSG éliminé, l’Australie saute sur l’occasion

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sorti en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain allège son calendrier pour la fin de saison. Une excellente nouvelle pour le championnat australien qui va tenter d’organiser un match amical entre ses meilleurs joueurs et le club de la capitale fin mai.

A l’étranger aussi, l’élimination du Paris Saint-Germain fait beaucoup parler. La présence de ses stars attire forcément l’attention et provoque de vives réactions lorsque les choses tournent mal. Alors après la défaite contre le Bayern Munich (2-0) mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, beaucoup d’observateurs ont partagé leur satisfaction. L’échec des Parisiens n’est pas non plus passé inaperçu en Australie où l’on se réjouit également de ce revers, mais pas pour les mêmes raisons.

En effet, la presse locale nous apprend que le championnat australien tente d’organiser un match amical contre une grande équipe à la fin du mois de mai. Et le Paris Saint-Germain, désormais sorti de la Ligue des Champions, et dont le calendrier se retrouve allégé, serait devenu la cible prioritaire en vue d’une rencontre face aux meilleurs joueurs de la ligue australienne. Même si l’équipe de France (4-1) et l’Argentine (2-1) n’ont pas épargné l’Australie pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar, la venue de joueurs comme Kylian Mbappé et Lionel Messi représenterait un événement important.

L'Australie après l'Arabie Saoudite ?

Reste à savoir si le Paris Saint-Germain acceptera l’invitation. Rappelons qu’à la fin du mois de mai, la saison de Ligue 1 ne sera pas terminée. La 38e et dernière journée est effectivement prévue le 3 juin, soit une semaine avant la finale de la Ligue des Champions. En janvier dernier, alors que son agenda était chargé, le Paris Saint-Germain était parti affronter les all-stars d’Arabie Saoudite. De quoi provoquer des critiques et des blessures par la suite.