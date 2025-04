Le PSG dépasse l'OL en Europe

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Malgré la défaite face à Aston Villa (3-2), le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions. En inscrivant deux buts à Birmingham, les hommes de Luis Enrique ont établi un nouveau record, anciennement détenu par l’Olympique Lyonnais.

Sur la pelouse d’un Villa Park plein à craquer, le Paris Saint-Germain s’est fait très peur. Rapidement, les hommes de Luis Enrique ont pris l’ascendant en inscrivant deux buts avant la première demi-heure. Malgré un avantage de 4 buts au global sur son adversaire du soir, le club de la capitale a craqué mentalement et a laissé Aston Villa revenir à 5-4 au score cumulé. Finalement, le score est resté figé à 3-2 et les hommes de Luis Enrique ont obtenu tant bien que mal leur billet pour les demi-finales. Avec deux nouveaux buts inscrits en Ligue des champions, le PSG a établi un nouveau record qui était jusqu’alors détenu par l’Olympique Lyonnais.

Le PSG bat des records

Indice UEFA : Le PSG envoie la France vers un résultat historique https://t.co/0yTV9Tive8 — Foot01.com (@Foot01_com) April 16, 2025

Achraf Hakimi (11’) et Nuno Mendes (27’) ont respectivement inscrit les 29e et 30e but du Paris Saint-Germain en Ligue des champions cette saison. Cet état de fait permet aux Parisiens de battre le record de buts inscrits sur un même édition de la Ligue des champions pour un club français. Le précédent record était détenu par l’Olympique Lyonnais, lequel avait inscrit 29 buts au total lors de l’édition 2004-2005 de la C1.

Il faut toutefois mettre en perspective le record désormais détenu par le Paris Saint-Germain. En effet, il a fallu 14 matchs aux hommes de Luis Enrique pour établir ce record, tandis que l’OL avait inscrit 29 buts en 10 matchs, soit 4 de moins. A l’époque, les Gones avaient marqué la compétition en collant un 10-2 au Werder Brême lors de la double confrontation des huitièmes de finale. Quant aux Parisiens, en se qualifiant pour les demi-finales, il leur reste potentiellement 3 matchs pour creuser l’écart avec le record précédent.