Le PSG demande 15 matchs de suspension pour Antonetti

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le pétage de plomb de Frédéric Antonetti en fin de rencontre face au PSG pourrait lui valoir cher. Le club de la capitale en rêve.

Entraineur sanguin, Frédéric Antonetti est connu pour ses colères sur le banc de touche. Le Corse a débuté à Bastia en 1994 et a ensuite multiplié les passages dans les clubs de Ligue 1. Désormais à Metz, il a totalement craqué devant la fin de match échevelée de son équipe face au PSG ce mercredi soir. Les Lorrains sont dans une situation difficile au classement, et le point qui était en leur possession à quelques minutes de la fin du match, valait son pesant d’or. Alors, quand son défenseur Dylan Bronn s’est fait expulser pour gain de temps, le coach grenat a pété les plombs et a pris rouge aussi. Antonetti reprochait à l’arbitre d’avoir oublié, selon lui, deux fautes évidentes sur ses joueurs, favorisant ainsi le PSG à ses yeux. Une scène chaude dans une fin de match brulante. Et sur PSG TV, la chaine officielle du club parisien, le comportement de l’entraineur messin a particulièrement choqué, notamment le moment où il montre les poings à l’arbitre avec l’air de vouloir en découdre.

« C'est une honte »

« Il va prendre le rouge Antonetti. Allez dehors, on a l’habitude avec lui, c’est nul. Bravo, très belle image. J’espère qu’il va prendre 10 ou 15 matchs de suspension. Dire à l’arbitre qu’il est nul ça, ça ne mérite pas beaucoup de matchs. Mais les poings serrés genre ‘j’ai envie de te cogner’, c’est ce que ça voulait dire. Quelle honte, c’est lamentable de voir ça. Je n’ai jamais vu ça. Je n’ai jamais vu un entraineur faire ça. Etre nerveux, oui. Brandir les poings comme ça, c’est incroyable. Quelle honte », a balancé le bouillant journaliste de PSG TV, qui est aussi celui qui fait les résumés de matchs sur Youtube pour le compte de la LFP…