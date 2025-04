Le PSG craque pour le nouveau chouchou de Deschamps

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un milieu de terrain pour renforcer son effectif au mercato, le PSG pourrait se lancer sur la piste Manu Koné, auteur d’une belle saison à la Roma et qui a confirmé ses progrès en équipe de France.

Un an seulement après son arrivée à l’AS Roma pour près de 20 millions d’euros, Manu Koné risque de susciter de nombreuses convoitises lors du mercato. Il faut dire que l’international français (4 sélections) de 23 ans brille en Série A, mais aussi en équipe de France. Titulaire face à la Croatie lors du quart de finale retour de la Ligue des Nations en mars dernier, le natif de Colombes a prouvé à Didier Deschamps qu’il pouvait compter sur lui. A en croire les informations du site Live Foot, la montée en puissance de Manu Koné n’a pas non plus échappé aux dirigeants du Paris Saint-Germain, qui s’étaient renseignés l’été dernier au moment de son départ du Borussia Mönchengladbach.

Manu Koné won possession in the midfield third 10 times in @OfficialASRoma's 1-0 win at Lecce on Saturday, a record in a Serie A match this season. 🔋 pic.twitter.com/QVrXZ127ZQ — WhoScored (@WhoScored) March 30, 2025

Le champion de France en titre, qui a finalement concentré ses efforts sur la venue de Joao Neves, n’avait pas fait le forcing et Manu Koné avait pris la direction de l’AS Roma. Mais le média indique que l’été prochain, il n’est pas interdit que le PSG fasse son retour dans ce dossier car Luis Enrique souhaite faire venir un milieu de terrain supplémentaire, au profil différent de ce qu’il a déjà en magasin avec Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Warren Zaïre-Emery.

Manu Koné dans le viseur du PSG ?

Dans l’idéal, l’entraîneur du Paris Saint-Germain aimerait un joueur plus grand et plus puissant afin de s’adapter à certains adversaires. En ce sens, le profil de Manu Koné a retenu son attention, d’autant que le joueur de l’AS Roma n’est pas maladroit techniquement comme il l’a prouvé cette saison avec le club de la Louve ou lors de ses apparitions en équipe de France. Reste maintenant à voir si Luis Campos approfondira cette piste, qui risque toutefois d’être onéreuse pour le PSG. Car du côté de la Roma, on souhaite garder le joueur et en cas de vente imprévue, les dirigeants italiens viseront logiquement une très grosse plus-value, un an après avoir mis 20 millions d’euros sur la table pour le déloger de Bundesliga.