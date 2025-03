Le PSG confiant, il a une mauvaise nouvelle

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la défaite concédée à l’aller (0-1), le Paris Saint-Germain aborde la deuxième manche à Liverpool avec confiance. Les Parisiens peuvent s’appuyer sur la supériorité affichée mercredi dernier. Sauf que la physionomie de match pourrait bien changer dans ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

A travers leurs déclarations et les secrets de vestiaire révélés ces derniers jours, les joueurs du Paris Saint-Germain ne tremblent pas. Les hommes de Luis Enrique ont certes pris un but de retard avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions mardi. Mais les Parisiens se sentent supérieurs à Liverpool, nettement dominé dans le jeu au Parc des Princes. Un motif d’espoir validé par Walid Acherchour après le succès à Rennes (1-4) samedi.

« Ce qui me rend confiant avant Liverpool ? La dynamique, le turn-over et la gestion performante de Luis Enrique, les très bonnes entrées de Dembélé, Kvaratskhelia et Vitinha, le fait de gagner sans avoir fait un très grand match, a commenté le journaliste de DAZN. Je trouve qu'à 2-0, ils se sont faits bousculer par une équipe rennaise qui aurait pu égaliser à un moment. Mais ça continue de gagner, on sent qu'avec l'équipe A ou l'équipe B, cette équipe a toujours ses repères, elle a toujours une très bonne dynamique, il y a toujours un écart immense avec le reste de la Ligue 1. »

« Et puis ça accompagne un match contre Liverpool où ils n'ont pas fait que les regarder dans les yeux, ils ont été bien supérieurs à Liverpool. Je pense qu'ils peuvent se qualifier, a poursuivi Walid Acherchour, avant de nuancer ses propos. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ? Je ne pense pas. » En effet, le chroniqueur s’attend à une grosse réaction des Reds à Anfield. « Je n'imagine pas Liverpool faire deux matchs de ce niveau-là, que ce soit individuellement ou collectivement, a-t-il prévenu. Il y aura un contexte très différent à Anfield, Liverpool devra attaquer. »

Les doutes d'Acherchour

« Est-ce que le PSG est capable de bien défendre ? Est-ce qu'il peut réaliser le match qu'a fait Liverpool à l'aller ? C'est-à-dire avoir un grand gardien, déjà. C'est la grosse question. Est-ce que Donnarumma est capable de faire la même performance qu'Alisson ? On a vu un Mohamed Salah fantomatique à l'aller, j'imagine que Mohamed Salah ne fera pas deux matchs de ce niveau. J'ai peur que le PSG ait laissé passer sa chance sur le premier match, même si pour moi, ils sont capables de faire une grosse performance au retour », a conclu Walid Acherchour.