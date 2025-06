Le PSG condamne les graves incidents en France

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, et avant le défilé prévu ce dimanche dans la capitale, le Paris Saint-Germain a fermement condamné les incidents intervenus après sa victoire en finale de la Ligue des champions.

« Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences survenues en marge des célébrations. Ce titre de Champion d’Europe doit être un moment de joie collective, et non d’agitation ou de débordements. Ces actes isolés sont contraires aux valeurs du Club et ne représentent en rien l’immense majorité de nos supporters, dont le comportement exemplaire tout au long de la saison mérite d’être salué. Le Paris Saint-Germain appelle chacun à faire preuve de responsabilité et de respect pour que cette victoire historique reste un moment de fierté partagé par toutes et tous », indique le PSG.

Il est vrai que depuis samedi soir, la police a procédé à 559 interpellations dans toute la France, et que malheureusement deux personnes sont mortes dans des incidents en marge des célébrations de la victoire du PSG. Du côté des autorités, on constate que les 4.500 membres des forces de l'ordre présents à Paris n'étaient, hélas pas de trop.