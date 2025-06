Le PSG cherche son stade à un milliard aux Etats-Unis

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain débute ce dimanche soir la Coupe du monde des clubs face à l’Atletico Madrid. Un déplacement aux États-Unis qui permet au club de la capitale de constater l'évolution des stades américains.

Poissy ou Massy ? L’un de ces deux lieux accueillera sûrement la future enceinte du Paris Saint-Germain. Désireux d’évoluer dans un stade plus grand, le club de la capitale compte quitter le Parc des Princes. Alors que la Coupe du monde des clubs débute ce dimanche pour le vainqueur de la Ligue des champion, ce voyage aux États-Unis est une occasion d’observer les infrastructures et peut-être de s’en inspirer. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le directeur général du club Victoriano Melero à Reuters. Les enceintes américaines, ultra-modernes et tournées vers le business, seront donc examinées de près par le PSG cet été.

Le PSG à la mode américaine

Victoriano Melero, directeur général du PSG : "On arrive aux Etats-Unis en étant à jamais les premiers à avoir remporté la Ligue des champions dans sa nouvelle formule, et nous abordons avec plein d'ambition la première Coupe du monde des clubs." pic.twitter.com/8rek4t5DH7 — ParisTeam (@Paristeamfr) June 13, 2025

Les États-Unis accueilleront la Coupe du monde l’été prochain aux côtés du Mexique et du Canada. Pour cela, les Américains ont entrepris un travail colossal au niveau des infrastructures. Et pour Victoriano Melero c’est une inspiration : « Le prochain défi est un nouveau stade. Pendant un an, nous allons procéder à une analyse et faire un choix pour notre avenir, et nous nous inspirons de ce qui se passe aux États-Unis en matière d'installations sportives. Le stade SoFi (à Inglewood en Californie) en est un exemple. C'est incroyable et c'est bien plus qu'une installation sportive cela fait vraiment partie des divertissements et des spectacles. C'est ce que nous voulons vraiment encourager pour diversifier nos revenus, » explique-t-il à Reuters. Le Paris Saint-Germain poursuit son évolution dans tous les secteurs. Après le nouveau centre d'entraînement, le club de la capitale se concentre désormais sur son nouveau stade.