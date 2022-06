Le PSG boucle 4 recrues, Campos lance à peine son mercato !

Dans : PSG.

Le PSG prépare doucement mais sûrement son changement de direction. Luis Campos est à l'affût sur de nombreux dossiers, qui n'attendent apparement qu'une signature.

Les fans et observateurs du PSG sont toujours dans l'attente des premiers mouvements du club sur le marché des transferts. L'arrivée récente de Luis Campos au poste de conseiller sportif marque un tournant pour le PSG au mercato. En effet, le Portugais vise désormais des joueurs moins bling-bling et plus à même de correspondre à une idée de jeu collective. Surtout que Campos n'est pas totalement seul à décider, puisqu'il solliciterait déjà Christophe Galtier concernant les profils à valider ou non. Alors que la reprise du PSG sera le 4 juillet prochain au Camp des Loges, aucune recrue (à part l'achat définitif de Nuno Mendes) n'a été officialisée. Pas de panique néanmoins pour Santi Aouna, qui annonce des mouvements incessamment sous peu.

Des dossiers bientôt officiels pour le PSG ?

Via un article publié sur Foot Mercato, le journaliste en a dit plus sur la situation du PSG au mercato. Selon lui, les champions de France sont plus que confiants à l'idée de signer Vitinha (FC Porto), Milan Skriniar (Inter), Renato Sanches (LOSC) et Gianluca Scamacca (Sassuolo). C'est bien simple, Luis Campos a réussi à avoir un accord contractuel avec chacun des joueurs cités ci-dessus. Sauf rebondissement de dernière minute, le PSG va donc annoncer quatre recrues très prochainement. Mais le club de la capitale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Foot Mercato précise que Luis Campos travaille toujours au recrutement de Robert Lewandowski malgré l'avance dans ce dossier du FC Barcelone, qui a en plus les faveurs du joueur polonais du Bayern Munich. « Antero Henrique discute avec Pini Zahavi, qui représente les intérêts de l'attaquant polonais. L'associer avec Mbappé est un objectif clair », est notamment avancé par le média français. A noter que l'arrivée de Scamacca ou de Lewandowski n'empêchera pas le PSG de vouloir recruter un nouveau joueur offensif à fort potentiel au profil de Kylian Mbappé. Enfin, Santi Aouna indique que les champions de France veulent un autre défenseur en plus de Milan Skriniar, sachant que le PSG souhaite évoluer à trois dans l'axe la saison prochaine. Tout pourrait donc se décanter rapidement, alors que l'annonce du départ de Mauricio Pochettino se fait toujours attendre et que des ventes devront aussi être réalisées pour soulager les caisses franciliennes.