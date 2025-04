Le PSG bloque 100ME pour ce génie portugais

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré sa prolongation imminente au FC Porto avec une clause libératoire rehaussée à 100 millions d’euros, Rodrigo Mora fait toujours saliver le PSG. Mais la concurrence sera rude dans ce dossier.

Auteur de 9 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison avec le FC Porto, Rodrigo Mora est la future pépite du football portugais. Sans surprise, le talent du joueur de 17 ans n’a pas échappé à Luis Campos. Après avoir recruté Vitinha, Nuno Mendes ou encore Joao Neves ces dernières années, le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain rêve de rafler la mise dans le dossier Rodrigo Mora. Ce ne sera pas simple, car le jeune milieu offensif né à Custóias va prolonger son contrat jusqu’en 2030 avec son club formateur. Sa clause libératoire va être considérablement revue à la hausse pour atteindre 100 millions d’euros.

Surtout, le PSG n’est pas seul sur ce dossier comme le rapporte le média espagnol Madrid-Barcelona.com, qui affirme que le FC Barcelone est également sur les rangs. Malgré ses difficultés financières, Joan Laporta est très attentif à la situation de Rodrigo Mora et rêve de jouer un vilain tour au Paris Saint-Germain en recrutant à la surprise générale la pépite portugaise. Le média ajoute que plusieurs grands clubs européens sont également à l’affût : Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid.

Rodrigo Mora, le Barça est aussi sur le coup

Mais à ce stade, ce sont bien les dirigeants du PSG et ceux du FC Barcelone qui ont montré le plus d’insistance auprès de l’entourage de Rodrigo Mora et de la direction du FC Porto. Quant à savoir si Barcelone pourra transformer ses rêves en réalité, le doute est encore total, car les Blaugrana ont été confrontés ces dernières années à de gros soucis financier. Mais les possibles sacres en Liga et en Ligue des Champions pourraient permettre au Barça de récupérer une grosse manne d’argent et donc potentiellement de faire une folie sur le prochain mercato. Le PSG de son côté, n’a jamais officiellement confirmé l’intérêt pour Rodrigo Mora, mais va rester attentif à la situation de la pépite portugaise, qui pourrait aussi faire le choix de rester dans son club formateur au moins une saison de plus avant le grand saut vers un géant d’Europe.